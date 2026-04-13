Vladimir Screciu a surprins după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Sunt mândru de echipa mea, am arătat atitudine”

Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 23:40

Vladimir Screciu, în timpul meciului U Cluj - Universitatea Craiova / Sport Pictures

Vladimir Screciu a avut un discurs surprinzător după U Cluj – Universitatea Craiova, câştigat de “şepcile roşii” cu 4-0, în etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Meciul a fost influenţat decisiv de eliminarea lui Monday Etim, cel care a fost eliminat după doar 20 de minute, pentru o intrare cu talpa.

În ciuda acestei eliminări şi a scorului de pe tabelă, Vladimir Screciu şi-a felicitat coechipierii pentru atitudine şi consideră că nimic nu s-a decis după acest meci, U Cluj având un avans de doar 3 puncte în acest moment.

Vladimir Screciu, după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “A fost un duş rece, dar am o încredere fantastică în echipa asta”

De asemenea, el a făcut apel către fanii Universităţii Craiova să vină în număr cât mai mare pe arena Ion Oblemenco etapa viitoare, la meciul cu Rapid:

“Eu sunt mândru de echipa mea, am arătat atitudine. Păcat de acel cartonaş, suntem alături de Etim. Suntem la 3 puncte în spatele lor, nu e nimic pierdut. Urmează 6 finale foarte importante şi am încredere în echipa mea că putem să le câştigăm pe toate.

Chiar dacă scorul a fost 4-0, sunt mândru de echipa mea, de atitudine, de ambiţie. Ne doare foarte tare, a fost un duş rece. De acum încolo vedem. Am o încredere fantastică în echipa asta că putem să o scoatem la capăt şi pe această cale ţin să le transmit suporterilor că avem nevoie de ei la meciul cu Rapid de acasă că nu e nimic pierdut. Îi aşteptăm pe cei de la U Cluj la Craiova”, a declarat Vladimir Screciu, potrivit digisport.ro.

