"Vreau să dau mai mult!" Daniel Bîrligea și-a setat obiectivul pentru 2025. Ce a spus după Poli Iași - FCSB 0-2 - Antena Sport

Daniel Bîrligea este atacantul FCSB-ului / Profimedia Daniel Bîrligea a oferit prima reacție după Poli Iași – FCSB 0-2 și a dezvăluit că și-a setat obiectivul pentru anul 2025. Atacantul roș-albaștrilor a vorbit deschis după ultimul meci din 2024. Daniel Bîrligea a semnat o ratare uriașă în prima repriză din Poli Iași – FCSB. Atunci, atacantul campioanei l-a driblat pe Fernandez, portarul advers, însă nu a reușit să trimită mingea în plasă. Balonul a fost respins din fața porții de un fundaș de la Poli Iași. Ce obiectiv și-a setat Daniel Bîrligea pentru anul 2025 Chiar și așa, meciul din Copou a fost „rezolvat" de Darius Olaru, care a reușit o „dublă" și a adus cele 3 puncte în conturile echipei antrenate de Elias Charalambous. După meci, Daniel Bîrligea a transmis faptul că este fericit pentru că echipa sa a câștigat cele 3 puncte, însă nu a fost mulțumit de faptul că nu a reușit să marcheze în poarta celor de la Poli Iași. De asemenea, atacantul campioanei a spus că anul 2024 a fost unul excelent, însă a transmis că își dorește să aibă cifre mult mai bune în anul viitor.

„Suntem fericiți pentru ce am făcut. Era obiectivul nostru să terminăm sus, suntem mândri că am ajuns acolo. Suporterii sunt mândri de noi, nu are nimeni ce să zică!

În mare, sunt mândru de ceea ce am facăut, dar nu sunt foarte împlinit. Vreau să dau mai mult anul viitor. Mi-am propus cât mai multe, vreau să depășesc ce am făcut în acest an fantastic”, a spus Daniel Bîrligea, la digisport.ro.

Daniel Bîrligea a ajuns la FCSB în luna septemrbie a acestui an, de la CFR Cluj. Gigi Becali a plătit suma de 2 milioane de euro, pentru a-l aduce în lotul echipei lui Elias Charalambous.

