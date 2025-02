Xian Emmers, OUT din lotul Rapidului. Cine i-a luat locul în lista pentru Liga 1 - Antena Sport

Xian Emmers, OUT din lotul Rapidului. Cine i-a luat locul în lista pentru Liga 1

Xian Emmers (25 de ani) a fost scos de pe lista pentru Liga 1 de Rapid. Emmers va continua să se antreneze cu prima echipă până când îşi va găsi o nouă echipă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Emmers a avut un schimb de replici cu Marius Şumudică în această iarnă, după ce antrenorul a făcut niste remarci din punct de vedere tactic la adresa mijlocaşului de 25 de ani. Emmers, OUT de la Rapid Conform digisport.ro, Emmers a ieşit din graţiile lui Marius Şumudică după acel episod. Emmers are 59 de meciuri în tricoul Rapidului, pentru care a marcat 5 goluri. Rapid a negat, la acel moment, că ar fi existat un conflict între jucător şi Marius Şumudică. „Ca jucător al Rapidului, Xian Emmers este sub comanda antrenorului Marius Șumudică, iar faptul că există comunicare între cei doi este un lucru absolut normal. O conversație între jucător și antrenor a fost denaturată și exagerată pentru a atrage interesul publicului, prin mijloace înșelătoare. Atacurile la adresa antrenorului echipei noastre se înmulțesc și caută să dea o impresie falsă despre întregul club FC Rapid. Chiar dacă, în repetate rânduri, conducerea și-a exprimat susținerea față de Marius Șumudică, se insistă pe destabilizarea relațiilor din cadrul clubului, un club cu o organigramă bine structurată.

Antrenorul echipei FC Rapid are, în continuare, toată susținerea și sprijinul de care are nevoie, din partea conducerii și a întregului club, iar scopul comun este crearea tuturor condițiilor pentru atingerea obiectivelor, sub comanda lui Marius Șumudică”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Oferta cu care arabii ar fi încercat să-l atragă pe Marius Şumudică

Marius Şumudică ar fi putut să plece de la Rapid în Arabia Saudită, în schimbul unui salariu uriaş. Tehnicianul în vârstă de 53 de ani putea să câştige de opt ori mai mult la o echipă din Saudi Pro League.

Potrivit surselor sport.ro, se pare că Marius Şumudică ar fi fost contactat de o echipă din Arabia Saudită, fix în momentele în care Rapid „suferea” în lupta pentru play-off. Saudiţii i-ar fi pus pe masă un contract tehnicianului cu o renumeraţie de 2 milioane de euro pe sezon. Astfel, antrenorul ar fi putut să câștige de opt ori mai mult decât încasează în Grant.

