Zeljko Kopic a analizat faza controversată din CFR Cluj - Dinamo 4-0: „A schimbat soarta meciului”. Ce le-a reproșat jucătorilor - Antena Sport

Răzvan Patriche a criticat arbitrajul, după 0-4 cu CFR Cluj

După meci, căpitanul Răzvan Patriche a lansat un atac la adresa arbitrajului și a spus că VAR-ul ar fi trebuit să intervină la primul gol marcat de clujeni, pentru că a fost faultat de un adversar.

Totuși, acesta a recunoscut că Dinamo nu se poate compara cu CFR Cluj și că adevărata luptă a „câinilor” este cu echipele din play-out.

„Am început bine, prima repriză. Am avut un moment în care ne-au dominat, au avut multe faze fixe. După pauză am început din nou bine, am primit un gol după un fault la mine, se putea întoarce acea minge (n.r. arbitrul să dea fault).

A fost sigur fault! Atac întârziat, cu genunchiul. Ce avantaj să se lase? S-a pierdut mingea imediat, am fost scos din joc! Nu mai vreau să comentez, asta e.

Rezultatul este cam dur, nu am făcut un meci rău astăzi. Ne-au prins pe niște contre, faze fixe. Am fost descfăcuți, asta e. Lupta noastră nu e cu CFR, noi ne luptăm cu echipele din play-out.

Am avut și absenți astăzi, sperăm ca la meciul viitor să fie apți de joc. Trebuie să ștergem cu buretele ce a fost astăzi și să aducem puncte.

Suporterii au fost alături de noi, le mulțumesc! Oriunde jucăm e ca și cum am juca acasă. Le mulțumesc și sper că îi vom face fericiți”, a spus Răzvan Patriche.