Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo - Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB - Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut astăzi, 21 septembrie, conferința de presă premergătoare partidei dintre Dinamo și Farul din etapa a 10-a din Liga 1. Antrenorul croat a vorbit despre jucătorii pe care nu îi va avea la dispoziție, după care a prefațat pe scurt duelul contra echipei lui Ianis Zicu.

Kopic a fost pus să comenteze și un subiect care nu are legătură cu alb-roșii, respectiv criza prin care trece FCSB în momentul de față.

Zeljko Kopic: “Farul are puncte slabe”

Tehnicianul de 48 de ani a dezvăluit că nu se va putea baza nici în această rundă pe Cristi Mihai, care a venit accidentat de la acțiunea reprezentativei Under-21. Mijlocașul transferat de la UTA nu a fost în lot nici la victoria contra Petrolului.

În plus, Adrian Mazilu nu este nici el momentan apt de joc și va mai avea de lucrat până să intre în ritmul echipei, a spus croatul. Când a comentat situația FCSB-ului, a mărturisit că în acest sezon e greu să se mai vorbească despre surprize.

“Echipa e în formă bună, am analizat meciul trecut, am făcut pregătirea pentru duelul cu Farul. Cristi Mihai încă nu este cu echipa. Ceilalți jucători sunt ok, vom vedea până mâine cu ce prim 11 începem. Mazilu încă e în programul lui individual, va dura ceva. E un meci dificil, Farul are calitate.