Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo - Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB - Antena Sport

Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 14:27

Zeljko Kopic, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Zeljko Kopic a susținut astăzi, 21 septembrie, conferința de presă premergătoare partidei dintre Dinamo și Farul din etapa a 10-a din Liga 1. Antrenorul croat a vorbit despre jucătorii pe care nu îi va avea la dispoziție, după care a prefațat pe scurt duelul contra echipei lui Ianis Zicu.

Kopic a fost pus să comenteze și un subiect care nu are legătură cu alb-roșii, respectiv criza prin care trece FCSB în momentul de față.

Zeljko Kopic: “Farul are puncte slabe”

Tehnicianul de 48 de ani a dezvăluit că nu se va putea baza nici în această rundă pe Cristi Mihai, care a venit accidentat de la acțiunea reprezentativei Under-21. Mijlocașul transferat de la UTA nu a fost în lot nici la victoria contra Petrolului.

În plus, Adrian Mazilu nu este nici el momentan apt de joc și va mai avea de lucrat până să intre în ritmul echipei, a spus croatul. Când a comentat situația FCSB-ului, a mărturisit că în acest sezon e greu să se mai vorbească despre surprize.

Echipa e în formă bună, am analizat meciul trecut, am făcut pregătirea pentru duelul cu Farul. Cristi Mihai încă nu este cu echipa. Ceilalți jucători sunt ok, vom vedea până mâine cu ce prim 11 începem. Mazilu încă e în programul lui individual, va dura ceva. E un meci dificil, Farul are calitate.

Am analizat meciurile lui Farul, am văzut că are momente bune și puncte slabe de care vom încerca să le profităm

(n.r. întrebat despre forma FCSB-ului) Când te uiți la tot acest sezon, nimic nu e o surpriză. E evident că FCSB are o problemă, că încearcă să găsească un mod de a ieși din această situație. Craiova a avut multe șanse ieri, dar e greu să joci la Galați. Pentru mine nu e o surpriză“, a spus croatul la conferința de presă.

Dinamo dă mâine peste Farul pe Arena Națională, de la ora 21:00.

