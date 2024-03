Zeljko Kopic a răsuflat ușurat după ce Dinamo a ajuns pe loc de baraj: „Sunt mulțumit! Suntem într-o formă bună” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Zeljko a mani spus că Dinamo este pe drumul cel bun și că se poate salva de la retrogradare.

„Cred că prima repriză a fost foarte bună, am mai avut câteva ocazii de a marca şi al doilea gol. Am fost stabili pe tranziţii şi nu am riscat foarte mult. Am fost foarte stabili în defensivă, dar mi-aş fi dorit să fim mai periculoşi pe contraatac.

În opinia mea, mereu e vorba de echipă. Conexiunea dintre jucători e foarte importantă, pe asta ne bazăm mereu. Nu pot să spun că doar într-un moment s-a făcut schimbarea. Am lucrat zi de zi, aveam probleme, dar şi acum suntem în zona retrogradării. Muncim, suntem pe drumul bun, dar cred că vom reuşi în final.

Următorul meci o să fie foarte greu. Trebuie să ne relaxăm acum, dar să ne pregătim foarte bine pentru următorul meci. Suntem într-o formă bună, dar mereu sunt lucruri de îmbunătăţit în toate aspectele jocului.

Trebuie să fim mai periculoşi pe contraatac, dar sunt mulțumit momentan. Politic este foarte important pentru că înţelege cum să creeze spaţii între linii, cum să menţină posesia şi să-i elibereze pe coechipieri. Trebuie să avem răbdare cu el. Nu am timp să mă gândesc la nimic altceva decât antrenamente”, a spus Zeljko Kopic, la orangesport.ro.

Mircea Lucescu, laude la scenă deschisă pentru Zeljko Kopic după Dinamo – UTA 1-0 După victoria lui Dinamo de pe stadionul „Arcul de Triumf”, Mircea Lucescu a spus că echipa lui Kopic se poate salva de la retrogradare, în situația în care continuă să joace așa cum o face în momentul de față. „Sunt jucători cu multă experiență, puțini români, asta mă doare. Dar ei își fac datoria. Dacă vor continua în felul acesta, se pare că se vor salva. Nu este simplu. Și celelalte echipe vor juca pentru salvare. Dinamo joacă 4 meciuri în deplasare. Zeljko e un antrenor bun, a fost alegerea corectă, e un conducător bun. Vorbește și limba engleză, se înțelege cu jucătorii. Echipa nu joacă spectaculos, dar face puncte. E un joc pragmatic. Dacă echipa pierde, Lucescu e vinovat (n.r. râde). Dacă echipa câștigă, Lucescu e talismanul. Nu am nicio legătură cu lucrurile astea, jucătorii își câștigă meciurile. O să merg și la meciul Rapid – FCSB. Ar trebui să fie un meci spectaculos, ambele echipe au nevoie de victorie. Va fi un meci mult mai animat. Nu va fi decisiv pentru campionat, mai sunt multe meciuri de jucat”, a spus Mircea Lucescu, după Dinamo – UTA 1-0. Reclamă

