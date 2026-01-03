Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo

Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo

Bogdan Stănescu Publicat: 3 ianuarie 2026, 10:40

Comentarii
Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo

Zeljko Kopic, la plecarea cu Dinamo în Antalya / AntenaSport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre alte transferuri la Dinamo, după ce “câinii” l-au prezentat oficial pe Valentin Ţicu (25 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Vătăjelu (32 de ani) şi-a încheiat contractul cu Aktobe şi s-a vorbit despre o posibilă venire a lui la Dinamo. Kopic a transmis că i s-a spus că Vătăjelu nu e o variantă realistă pentru “câini”.

Zeljko Kopic: “Cu toţii aşteptam mai multe transferuri”

“(n.r: Fanii sunt puțin dezamăgiți, așteptau mai multe transferuri) Cu toții așteptam! Toată lumea știe că avem nevoie de transferuri. Este o perioadă foarte scurtă până la primul meci, știm ce poziții vrem să acoperim și aștept și eu transferuri.

Vătăjelu este un jucător foarte bun, dar nu cred că este o țintă realistă. Astea sunt informațiile pe care le-am primit”, a spus Zeljko Kopic pe aeroport, la plecarea lui Dinamo în cantonamentul din Antalya.

Kopic a vorbit şi despre situaţia noului jucător al lui Dinamo, Valentin Ţicu, ce a lipsit un an şi jumătate de pe gazon, fiind operat de 4 ori.

Reclamă
Reclamă

Valentin este un jucător cu calitate, a avut o perioadă lungă în care n-a jucat. Am vorbit cu el astăzi, mi-a explicat situația. Sper să se adapteze bine la echipă și vom vedea când va fi pregătit să ne ajute”, a subliniat Kopic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Observator
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
9:57
“Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec!
9:55
FotoPrimele imagini cu ultimul transfer de la Dinamo. “Câinii” au plecat în cantonamentul din Antalya
9:45
Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo
9:17
EXCLUSIVDenis Alibec, sfătuit de un fost internaţional român să plece de la campioană: “S-a pripit când a ales FCSB”
8:42
Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid
8:30
VIDEOTony Strata a intrat la Guimaraes şi a fost imediat decisiv, pasând la un gol de senzaţie! Nota românului
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui