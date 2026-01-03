Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre alte transferuri la Dinamo, după ce “câinii” l-au prezentat oficial pe Valentin Ţicu (25 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Vătăjelu (32 de ani) şi-a încheiat contractul cu Aktobe şi s-a vorbit despre o posibilă venire a lui la Dinamo. Kopic a transmis că i s-a spus că Vătăjelu nu e o variantă realistă pentru “câini”.

Zeljko Kopic: “Cu toţii aşteptam mai multe transferuri”

“(n.r: Fanii sunt puțin dezamăgiți, așteptau mai multe transferuri) Cu toții așteptam! Toată lumea știe că avem nevoie de transferuri. Este o perioadă foarte scurtă până la primul meci, știm ce poziții vrem să acoperim și aștept și eu transferuri.

Vătăjelu este un jucător foarte bun, dar nu cred că este o țintă realistă. Astea sunt informațiile pe care le-am primit”, a spus Zeljko Kopic pe aeroport, la plecarea lui Dinamo în cantonamentul din Antalya.

Kopic a vorbit şi despre situaţia noului jucător al lui Dinamo, Valentin Ţicu, ce a lipsit un an şi jumătate de pe gazon, fiind operat de 4 ori.