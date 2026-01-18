Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic nu are dubii, după Dinamo - U Cluj 1-0: „E la cel mai bun sezon din carieră” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic nu are dubii, după Dinamo – U Cluj 1-0: „E la cel mai bun sezon din carieră”

Zeljko Kopic nu are dubii, după Dinamo – U Cluj 1-0: „E la cel mai bun sezon din carieră”

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 23:39

Comentarii
Zeljko Kopic nu are dubii, după Dinamo – U Cluj 1-0: E la cel mai bun sezon din carieră”

Zeljko Kopic / SPORT PICTURES

Dinamo București a obținut o victorie importantă la început de an în Liga 1, scor 1-0 cu Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 22. Formația antrenată de Zejko Kopic a avut o prestație solidă pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele trei puncte au fost pe deplin meritate pentru dinamoviști, care au dat lovitura în prima repriză a partidei prin Karamoko, aflat la al șaselea gol din actuala ediție de campionat.

Zeljko Kopic, laude la adresa lui Karamoko

Zeljko Kopic a fost încântat la finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Cluj, câștigată de echipa sa cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Karamoko.

Tehnicianul „câinilor” a tras concluziile după jocul la finalul căruia Dinamo a urcat pe poziția a doua, dar a avut numai laude la adresa fotbalistului care i-a adus victoria.

„Am luat 3 puncte, desigur că pentru mine contează asta, dar e important și modul în care am jucat. În final trebuie să fiu satisfăcut cu tot ce am reușit să facem pe teren, sper să continuăm așa. Să nu credeți tot timpul ce spun jucătorii, au mai fost și momente când s-au distrat. Bineînțeles că am făcut multe lucruri bune în pregătire. Nu vreau să vorbesc despre fiecare jucător, dar echipa a jucat bine astăzi.

Reclamă
Reclamă

Am avut discuții cu Karamoko, știe el mai bine, a meritat inimioara de la mine. Cred că e la cel mai bun sezon din carieră. Am avut o situație asemănătoare cu Selmani anul trecut. Am aceleași așteptări mari și de la Karamoko. Când ai talent nu e suficient, trebuie să muncești mult și să-ți stabilești obiective înalte.

Toată lumea a fost aici, la meci, conducerea clubului, au fost mulțumiți, dar eu insist în continuare că avem nevoie de jucători. Toată lumea spune că jucăm bine, dar tot e loc de mai bine. Nu știu ce se întâmplă cu transferurile, am fost concentrat pe pregătirea acestui meci. Tot timpul vorbim despre jucători tineri din România. Sentimentul meu e că avem nevoie și de jucători cu experiență, dar bineînțeles că vrem tineri talentați, care vor să vină aici și să-și arate personalitatea. Talentul nu e suficient, trebuie să fie și multă muncă”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de gerCea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet
Fanatik.ro
Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet
0:33 19 ian.
VIDEOVitoria Guimaraes – FC Porto 0-1. Liderul din Portugalia câștigă după un penalty transformat pe final
0:09 19 ian.
VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri!
23:59
AC Milan s-a apropiat de Interul lui Cristi Chivu. Victorie adusă de Fullkrug, care tocmai a fost jefuit!
23:53
VIDEOSenegal – Maroc 1-0. “Leii din Teranga” se impun la Rabat după o finală interzisă cardiacilor
23:34
VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze
23:21
VIDEOScene halucinante în finala Cupei Africii! Senegalezii au ieșit de pe teren, după penalty-ul acordat Marocului
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 “Ia-ți banii, prostule”. Gigi Becali, reacţie furibundă despre transferul lui Olimpiu Moruţan. Replică pentru Giovanni Becali 6 Prima ofertă primită de Xabi Alonso, după ce a fost dat afară de Real Madrid. La ce echipă este dorit
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”