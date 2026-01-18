Zeljko Kopic nu are dubii, după Dinamo - U Cluj 1-0: „E la cel mai bun sezon din carieră” - Antena Sport

Dinamo București a obținut o victorie importantă la început de an în Liga 1, scor 1-0 cu Universitatea Cluj, în etapa cu numărul 22. Formația antrenată de Zejko Kopic a avut o prestație solidă pe Arena Națională.
Cele trei puncte au fost pe deplin meritate pentru dinamoviști, care au dat lovitura în prima repriză a partidei prin Karamoko, aflat la al șaselea gol din actuala ediție de campionat.
Zeljko Kopic, laude la adresa lui Karamoko
Zeljko Kopic a fost încântat la finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Cluj, câștigată de echipa sa cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Karamoko.
Tehnicianul „câinilor” a tras concluziile după jocul la finalul căruia Dinamo a urcat pe poziția a doua, dar a avut numai laude la adresa fotbalistului care i-a adus victoria.
„Am luat 3 puncte, desigur că pentru mine contează asta, dar e important și modul în care am jucat. În final trebuie să fiu satisfăcut cu tot ce am reușit să facem pe teren, sper să continuăm așa. Să nu credeți tot timpul ce spun jucătorii, au mai fost și momente când s-au distrat. Bineînțeles că am făcut multe lucruri bune în pregătire. Nu vreau să vorbesc despre fiecare jucător, dar echipa a jucat bine astăzi.
Am avut discuții cu Karamoko, știe el mai bine, a meritat inimioara de la mine. Cred că e la cel mai bun sezon din carieră. Am avut o situație asemănătoare cu Selmani anul trecut. Am aceleași așteptări mari și de la Karamoko. Când ai talent nu e suficient, trebuie să muncești mult și să-ți stabilești obiective înalte.
Toată lumea a fost aici, la meci, conducerea clubului, au fost mulțumiți, dar eu insist în continuare că avem nevoie de jucători. Toată lumea spune că jucăm bine, dar tot e loc de mai bine. Nu știu ce se întâmplă cu transferurile, am fost concentrat pe pregătirea acestui meci. Tot timpul vorbim despre jucători tineri din România. Sentimentul meu e că avem nevoie și de jucători cu experiență, dar bineînțeles că vrem tineri talentați, care vor să vină aici și să-și arate personalitatea. Talentul nu e suficient, trebuie să fie și multă muncă”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.
