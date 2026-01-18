Marcatorul lui Dinamo rămâne modest, după 1-0 cu U Cluj: „Ăsta este primul obiectiv” - Antena Sport

Închide meniul
Marcatorul lui Dinamo rămâne modest, după 1-0 cu U Cluj: „Ăsta este primul obiectiv”

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 22:47

Karamoko în Dinamo - U Cluj / SPORT PICTURES

Dinamo București a început ca din tun anul 2026 și a obținut un succes important în disputa cu Universitatea Cluj, de pe Arena Națională. Golul marcat de Karamoko a fost cel care a făcut diferența pe tabelă, dar „câinii” au avut și două bare.

Rezultatul a ajutat-o pe Dinamo să urce, cel puțin pentru moment, pe poziția a doua în Liga 1. În cel mai rău scenariu, echipa lui Zeljko Kopic ar putea încheia etapa pe ultima treaptă a podiumului, în funcție de rezultatul partidei dintre Petrolul și Universitatea Craiova.

Karamoko rămâne cu picioarele pe pământ, după 1-0 cu U Cluj

Dinamo visează cu ochii deschiși la titlu, după o prestație solidă a echipei antrenate de Zeljko Kopic împotriva Universității Cluj. „Câinii” au controlat disputa de la un capăt la celălalt și au meritat pe deplin victoria, în ciuda faptului că scorul final a fost doar 1-0.

După fluierul final, Karamoko a tras concluziile și a transmis care este defapt primul obiectiv al echipei în această a doua parte a campionatului.

„Un început perfect de an, e un sentiment bun. Ne doream să câștigăm primul meci din acest an. Sunt fericit mere că marchez. E foarte frig, dar ne-am descurcat, am luat cele trei puncte. Trebuie să vorbim despre play-off, ăsta este primul obiectiv, nu suntem încă siguri, dar după aceea putem vorbi și de titlu.

Suntem pe locul doi, e bine când urcăm. Cred că trebuie să jucăm la fel, suntem buni cu mingea, cred că trebuie să continuăm așa. Avem același program, lucrăm la fel, sper că partea a doua a acestui campionat să fie și mai bună pentru mine. (n. r. despre gestul lui Kopic) Prima oară nu am înțeles ce mi-a trimis, dar am aflat apoi, a fost un sentiment plăcut”, a declarat Karamoko, potrivit digisport.ro.

