Marcatorul lui Dinamo rămâne modest, după 1-0 cu U Cluj: „Ăsta este primul obiectiv” - Antena Sport

Dinamo București a început ca din tun anul 2026 și a obținut un succes important în disputa cu Universitatea Cluj, de pe Arena Națională. Golul marcat de Karamoko a fost cel care a făcut diferența pe tabelă, dar „câinii” au avut și două bare.
Rezultatul a ajutat-o pe Dinamo să urce, cel puțin pentru moment, pe poziția a doua în Liga 1. În cel mai rău scenariu, echipa lui Zeljko Kopic ar putea încheia etapa pe ultima treaptă a podiumului, în funcție de rezultatul partidei dintre Petrolul și Universitatea Craiova.
Karamoko rămâne cu picioarele pe pământ, după 1-0 cu U Cluj
Dinamo visează cu ochii deschiși la titlu, după o prestație solidă a echipei antrenate de Zeljko Kopic împotriva Universității Cluj. „Câinii” au controlat disputa de la un capăt la celălalt și au meritat pe deplin victoria, în ciuda faptului că scorul final a fost doar 1-0.
După fluierul final, Karamoko a tras concluziile și a transmis care este defapt primul obiectiv al echipei în această a doua parte a campionatului.
„Un început perfect de an, e un sentiment bun. Ne doream să câștigăm primul meci din acest an. Sunt fericit mere că marchez. E foarte frig, dar ne-am descurcat, am luat cele trei puncte. Trebuie să vorbim despre play-off, ăsta este primul obiectiv, nu suntem încă siguri, dar după aceea putem vorbi și de titlu.
Suntem pe locul doi, e bine când urcăm. Cred că trebuie să jucăm la fel, suntem buni cu mingea, cred că trebuie să continuăm așa. Avem același program, lucrăm la fel, sper că partea a doua a acestui campionat să fie și mai bună pentru mine. (n. r. despre gestul lui Kopic) Prima oară nu am înțeles ce mi-a trimis, dar am aflat apoi, a fost un sentiment plăcut”, a declarat Karamoko, potrivit digisport.ro.
- Dinamo – U Cluj 1-0. “Câinii” au urcat pe locul 2 în Liga 1! Meci spectaculos, cu două bare şi multe ocazii
- Un nou transfer pentru CFR Cluj! Anunţul lui Daniel Pancu: “Vine mâine”
- Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
- Laszlo Balint nu a mai rezistat, după CFR – Oțelul 1-0: „Cineva de la Comisie ar trebui să ne lămurească”
- “Nu poți să dai licență. Lipsă de respect”. Mihai Stoica, discurs dur după ultimele probleme apărute în Liga 1