Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine” - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că a purtat un dialog cu căpitanul echipei, în urma interesul manifestat de Metalist 1925 Harkov.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația din Ucraina oferea suma de patru milioane și jumătate de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, însă Dinamo a refuzat oferta, ținând cont că mijlocașul are o clauză de reziliere de cinci milioane de euro.

Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan

Zeljko Kopic a transmis că pentru el, cel mai important este ca jucătorii lui să nu regrete deciziile luate. Antrenorul „câinilor” a dezvăluit că Cîrjan își dorește să câștige un trofeu alături de Dinamo, motiv pentru care a continuat alături de formația din Ștefan cel Mare.

„(n.r. rămâne Cîrjan? A refuzat oferta lui Metalist Harkov) Am vorbit ieri dimineață (joi, 15 ianuarie) cu Cătălin, am discutat despre toate opțiunile.

Pentru mine este important ca nimeni să nu regrete anumite decizii luate. Pe de o parte, este decizia clubului, este o sumă importantă de bani.