Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine” - Antena Sport

Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine"

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine"

Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: „Asta e important pentru mine”

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 19:34

Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan: Asta e important pentru mine”

Zeljko Kopic și Cătălin Cîrjan, în timpul unui meci al lui Dinamo/ Sport Pictures

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a refuzat oferta pentru Cătălin Cîrjan. Antrenorul croat al „câinilor” a dezvăluit că a purtat un dialog cu căpitanul echipei, în urma interesul manifestat de Metalist 1925 Harkov. 

Formația din Ucraina oferea suma de patru milioane și jumătate de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, însă Dinamo a refuzat oferta, ținând cont că mijlocașul are o clauză de reziliere de cinci milioane de euro. 

Zeljko Kopic, prima reacție după ce Dinamo a refuzat oferta uriașă pentru Cătălin Cîrjan 

Zeljko Kopic a transmis că pentru el, cel mai important este ca jucătorii lui să nu regrete deciziile luate. Antrenorul „câinilor” a dezvăluit că Cîrjan își dorește să câștige un trofeu alături de Dinamo, motiv pentru care a continuat alături de formația din Ștefan cel Mare. 

„(n.r. rămâne Cîrjan? A refuzat oferta lui Metalist Harkov) Am vorbit ieri dimineață (joi, 15 ianuarie) cu Cătălin, am discutat despre toate opțiunile.  

Pentru mine este important ca nimeni să nu regrete anumite decizii luate. Pe de o parte, este decizia clubului, este o sumă importantă de bani.  

De asemenea, Cătălin și familia lui trebuie să analizeze plusurile și minusurile fiecărei decizii. Decizia este la fel. Din ce mi s-a transmis de la club, dar și de la Cătălin, este tentat să rămână cu noi. Nu vreau să pun presiune pe el, să spun că o să rămână indiferent de ce se întâmplă. 

Poate să apară o ofertă. Ce știu este că își dorește să rămână cu noi și să câștige ceva cu Dinamo”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro. 

  • Dinamo se va duela cu U Cluj, în prima etapă din 2026 (duminică, ora 20:30)
Meseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din varăMeseriile pentru care au început să fie publicate salariile. Măsura, obligatorie din vară
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 5 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 6 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj
