Zeljko Kopic, prima reacție după CFR Cluj - Dinamo 3-1! A dat verdictul despre play-off: "Știm că va fi dificil!" - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după CFR Cluj – Dinamo 3-1. Antrenorul „câinilor” a vorbit deschis despre prestația echipei sale, dar și despre lupta din play-off.

Duelul dintre CFR Cluj și Dinamo s-a încheiat cu scorul de 3-1. Munteanu, Fică și Kamara au marcat pentru ardeleni, în cadrul duelului din play-off-ul Ligii 1.

În opinia lui Zeljko Kopic, CFR Cluj a fost „echipa mai bună” la duelul cu Dinamo. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre lupta din play-off și a dat asigurări că Dinamo va da totul la fiecare meci, pentru a-și face suporterii fericiți.

„CFR a fost echipa mai bună astăzi. Am încercat să preluăm controlul jocului, dar nu am reușit. În repriza a 2-a am început mult mai bine, am marcat golul, a fost o parte a jocului pe care am dominat-o.

Am încercat să înscriem al 2-lea gol, dar am făcut greșeli. Sentinemtnul meu era că avem meciul sub control și că putem întoarce rezultatul.