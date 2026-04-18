Zeljko Kopic, tranşant după ce Dinamo a învins-o pe U Cluj: “Am meritat victoria”! Ce a spus despre Karamoko

Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 23:53

Zeljko Kopic salută galeria după victoria cu U Cluj / Sport Pictures

Antrenorul lui Dinamo, croatul Zeljko Kopic (48 de ani), e de părere că echipa lui a meritat victoria cu liderul clasamentului U Cluj. Dinamo i-a administrat prima înfrângere din play-off liderului U Cluj, care până la această partidă nu avea decât victorii.

Dinamo a depăşit-o pe FC Argeş, urcând pe locul 5 în clasament, cu 31 de puncte. Piteştenii au 30 de puncte. Lider e în continuare U Cluj, cu 39 de puncte, dar, în cazul unei victorii mâine, cu Rapid, Craiova ar egala-o la puncte pe echipa lui Bergodi.

Zeljko Kopic, îngrijorat de accidentarea lui Karamoko: “Trebuie să văd mâine”

“Am meritat victoria, în final am fost echipa mai bună.

U Cluj a fost bine organizată, nu am găsit spaţii. La pauză am discutat că trebuie să avem mai multă energie, să punem mai multă presiune. Astăzi jucătorii care au venit de pe bancă au intrat foarte bine. Sunt mândru de jucători astăzi.

Analizăm meciurile fără emoţii, vedem ce am făcut bine şi ce nu. Desigur, e un boost de moral această victorie, dar atmosfera a fost bună toată săptămâna.

(n.r: despre faptul că Musi a intrat de pe bancă şi a marcat) Asta am vorbit tot sezonul, ca toţi jucătorii să poată intra bine de pe margine. Am pierdut câteva puncte, dar suntem acolo.

(n.r. despre Karamoko) E foarte greu să spun ce s-a întâmplat astăzi. Vom vedea. Săptămâna asta a fost ok, totul a fost sub control la antrenamente, după antrenamente. Nu l-am simţit nici înainte (n.r: de accidentare) la intensitatea maximă, trebuie să văd mâine.

(n.r: despre meciul cu Craiova) E cea mai importantă parte a sezonului. E important să ne revenim fizic şi mental. Avem destul timp să ne revenim şi să pregătim meciul. Pentru Craiova va fi ceva mai dificil, pentru că joacă mâine. Ăsta este programul”, a declarat Zeljko Kopic, pentru digisport.ro, după Dinamo – U Cluj 2-1.

