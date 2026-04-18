Zeljko Kopic, tranşant după ce Dinamo a învins-o pe U Cluj: “Am meritat victoria”! Ce a spus despre Karamoko

Antrenorul lui Dinamo, croatul Zeljko Kopic (48 de ani), e de părere că echipa lui a meritat victoria cu liderul clasamentului U Cluj. Dinamo i-a administrat prima înfrângere din play-off liderului U Cluj, care până la această partidă nu avea decât victorii.

Dinamo a depăşit-o pe FC Argeş, urcând pe locul 5 în clasament, cu 31 de puncte. Piteştenii au 30 de puncte. Lider e în continuare U Cluj, cu 39 de puncte, dar, în cazul unei victorii mâine, cu Rapid, Craiova ar egala-o la puncte pe echipa lui Bergodi.

“Am meritat victoria, în final am fost echipa mai bună.

U Cluj a fost bine organizată, nu am găsit spaţii. La pauză am discutat că trebuie să avem mai multă energie, să punem mai multă presiune. Astăzi jucătorii care au venit de pe bancă au intrat foarte bine. Sunt mândru de jucători astăzi.

Analizăm meciurile fără emoţii, vedem ce am făcut bine şi ce nu. Desigur, e un boost de moral această victorie, dar atmosfera a fost bună toată săptămâna.