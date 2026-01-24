"Zici că voia să ne bată". Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova - Botoșani - Antena Sport

Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a avut un discurs extrem de dur la adresa centralului Marcel Bîrsan după meciul pierdut de echipa sa contra Universității Craiova, scor 0-2. Tehnicianul moldovenilor nu l-a iertat pe arbitrul din București pentru cartonașul galben pe care i l-a arătat pentru proteste la scurt timp după ce meciul a început.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Botoșani a suferit a treia înfrângere la rând în Liga 1, după ce a fost învinsă pe Ion Oblemenco de Universitatea Craiova grație golurilor lui Alex Cicâldău și Monday Etim. Meciul din Bănie a avut un start tensionat, cu Leo Grozavu fiind sancționat cu un “galben” pentru proteste încă din minutul 4.

Leo Grozavu l-a criticat pe Marcel Bîrsan după Univ. Craiova – FC Botoșani 2-0

Inițial, Diaw, stoperul botoșănenilor, a fost sancționat, iar antrenorul echipei de pe locul 5 i-a cerut socoteală lui Marcel Bîrsan. Centralul nu a stat însă la discuții și i-a dat “galben” și tehnicianului de 58 de ani.

După meci, Grozavu nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre Marcel Bîrsan și l-a criticat pe arbitru pentru modul în care a gestionat meciul.

“(n.r. Ce s-a întâmplat în primele minute? Ați luat un cartonaș galben destul de repede.) E un cartonaș galben, ce pot să spun. Dacă spui ceva, imediat, în minutul 3 a vrut să ne arate cine e șeful. Domnul Bîrsan are 100 de meciuri, toate arbitrate numai la Craiova. La început s-a repezit la noi de zici că voia să ne bată.