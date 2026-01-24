"Zici că voia să ne bată". Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova - Botoșani - Antena Sport

Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a avut un discurs extrem de dur la adresa centralului Marcel Bîrsan după meciul pierdut de echipa sa contra Universității Craiova, scor 0-2. Tehnicianul moldovenilor nu l-a iertat pe arbitrul din București pentru cartonașul galben pe care i l-a arătat pentru proteste la scurt timp după ce meciul a început.
FC Botoșani a suferit a treia înfrângere la rând în Liga 1, după ce a fost învinsă pe Ion Oblemenco de Universitatea Craiova grație golurilor lui Alex Cicâldău și Monday Etim. Meciul din Bănie a avut un start tensionat, cu Leo Grozavu fiind sancționat cu un “galben” pentru proteste încă din minutul 4.
Leo Grozavu l-a criticat pe Marcel Bîrsan după Univ. Craiova – FC Botoșani 2-0
Inițial, Diaw, stoperul botoșănenilor, a fost sancționat, iar antrenorul echipei de pe locul 5 i-a cerut socoteală lui Marcel Bîrsan. Centralul nu a stat însă la discuții și i-a dat “galben” și tehnicianului de 58 de ani.
După meci, Grozavu nu s-a ferit de cuvinte atunci când a vorbit despre Marcel Bîrsan și l-a criticat pe arbitru pentru modul în care a gestionat meciul.
“(n.r. Ce s-a întâmplat în primele minute? Ați luat un cartonaș galben destul de repede.) E un cartonaș galben, ce pot să spun. Dacă spui ceva, imediat, în minutul 3 a vrut să ne arate cine e șeful. Domnul Bîrsan are 100 de meciuri, toate arbitrate numai la Craiova. La început s-a repezit la noi de zici că voia să ne bată.
Da, domnu Bîrsan, aveți dreptate, sunteți directorul lumii. Nu putem să spunem nimic. Ce să facem, asta este. Nu putem dialoga. Unii vin ca polițiștii și ne pun pumnul în gură. Nu contează, chiar nimic de comentat“, a spus Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.
În urma eșecului din Bănie, FC Botoșani a rămas pe locul 5 în Liga 1, cu 38 de puncte.
