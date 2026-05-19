Daniel Pancu, ca şi plecat de la CFR Cluj! Anunţul făcut de antrenor: “Am dreptul să merg într-un loc…”

Daniel Pancu e ca şi plecat de la CFR Cluj. Pentru a rămâne în Ardeal, tehnicianul a cerut ca jucătorii cu care a făcut performanţă în acest an să nu plece! Conducerea nu s-a ţinut de cuvând, iar doi fotbalişti vor părăsi echipa în curând. Aşadar, şansele ca Daniel Pancu să mai continue sunt foarte mici.

“Vor pleca jucători. Echipa arată foarte bine acum, pe final. Sigur vor pleca. Unul e deja plecat. Al doilea pleacă după meciul ăsta (n.r. cu FC Argeș). Sunt titulari amândoi, pleacă liberi.

Am vorbit de două ori cu Marian Copilu. Mi-a spus să rămân. Dar și eu le spun că am dreptul să merg într-un loc în care să dispun de condiții. Deja pleacă doi jucători. Ce condiții să-mi mai facă?”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

Ce jucători sunt ca şi plecaţi de la CFR

Matei Ilie are oferte și vrea să le dea curs. El este dorit de Dinamo, dar are și o altă propunere din Golf, anunță Prima Sport.

Şi Sheriff Sinyan nu mai vrea la CFR. Internaţionalul din Gambia nu-şi va prelungi contractul cu CFR Cluj, scadent în vară.