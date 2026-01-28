Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare! - Antena Sport

Ceahlăul Piatra Neamţ, echipă de tradiţie din România, aflată în pericol de faliment, a anunţat că a găsit o soluţie pentru salvare.
Ceahlăul are datorii de 3 milioane de euro, dintre care 2 la fostul investitor, Anton Măzărianu. Acesta nu mai are în prezent nicio legătură cu echipa.
Ceahlăul a găsit o soluţie pentru evitarea falimentului
Administratorul special al clubului, Angelo Alistar, fost fotbalist la Dinamo, preciza anterior că o soluţie la problemele financiare grave ale clubului trebuia găsită până la finalul lunii ianuarie.
“După întâlnirea de luni, managementul clubului a realizat o analiză privind posibilitatea de a rezista până la configurarea unei soluții concrete și aplicabile.
Este foarte important să înțelegem că, pentru oricare dintre variantele luate în calcul, este nevoie de minimum 3 luni până la implementare. În acest sens, până vineri, 30.01, se vor deschide discuții atât cu fostul finanțator, cât și cu alți potențiali susținători, în încercarea de a-i convinge să sprijine clubul până la concretizarea uneia dintre soluțiile stabilite.
În același timp, trebuie avut în vedere faptul că există timpi de așteptare pentru primirea răspunsurilor de la FRF, de la Comisia Europeană, precum și posibile modificări ale ghidului de finanțare. Pentru Ceahlăul, timpul este extrem de prețios, în condițiile în care meciurile oficiale încep în curând, iar nevoia unei finanțări urgente este evidentă.
Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături, pentru încredere, răbdare și susținere, și îi asigurăm că managementul clubului depune toate eforturile necesare pentru a identifica cele mai bune soluții pentru viitorul ACSM Ceahlăul”, a transmis Ceahlăul, pe contul oficial de Facebook.
Ceahlăul, locul 15 din 22 de echipe în Liga a 2-a
După 17 etape disputate în Liga a 2-a, Ceahlăul ocupă locul 15 din 22 de echipe, cu 18 puncte. În ultima etapă, Ceahlăul a fost învinsă acasă, cu 5-1, de echipa finanţată de patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl. Pentru Ceahlăul urmează meciul cu Gloria Bistriţa, apoi cel cu Voluntari.
Lider în Liga a 2-a este fosta câştigătoare a Cupei României, Corvinul Hunedoara, care a acumulat 43 de puncte. Pe 2 e Sepsi, cu 36 de puncte.
- Laszlo Dioszegi s-a revoltat, după ce echipa lui a pierdut la masa verde: “Nu ne veţi descuraja”
- Transferul anunţat oficial de Steaua
- Ce transferuri vrea Daniel Oprița la Steaua și care sunt „armele” echipei în lupta pentru play-off
- Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România”
- Florin Gardoş a semnat: “Acesta e obiectivul! E obligatoriu”