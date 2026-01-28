Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare! - Antena Sport

Ceahlăul Piatra Neamţ, echipă de tradiţie din România, aflată în pericol de faliment, a anunţat că a găsit o soluţie pentru salvare.

Ceahlăul are datorii de 3 milioane de euro, dintre care 2 la fostul investitor, Anton Măzărianu. Acesta nu mai are în prezent nicio legătură cu echipa.

Administratorul special al clubului, Angelo Alistar, fost fotbalist la Dinamo, preciza anterior că o soluţie la problemele financiare grave ale clubului trebuia găsită până la finalul lunii ianuarie.

“După întâlnirea de luni, managementul clubului a realizat o analiză privind posibilitatea de a rezista până la configurarea unei soluții concrete și aplicabile.

Este foarte important să înțelegem că, pentru oricare dintre variantele luate în calcul, este nevoie de minimum 3 luni până la implementare. În acest sens, până vineri, 30.01, se vor deschide discuții atât cu fostul finanțator, cât și cu alți potențiali susținători, în încercarea de a-i convinge să sprijine clubul până la concretizarea uneia dintre soluțiile stabilite.