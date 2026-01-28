Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare!

Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 11:47

Comentarii
Aflată în pericol de faliment, echipa de tradiţie din România a găsit soluţia pentru salvare!

Imagine dintr-un meci FCU Craiova - Ceahlăul, din Liga a 2-a / Sport Pictures

Ceahlăul Piatra Neamţ, echipă de tradiţie din România, aflată în pericol de faliment, a anunţat că a găsit o soluţie pentru salvare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ceahlăul are datorii de 3 milioane de euro, dintre care 2 la fostul investitor, Anton Măzărianu. Acesta nu mai are în prezent nicio legătură cu echipa.

Ceahlăul a găsit o soluţie pentru evitarea falimentului

Administratorul special al clubului, Angelo Alistar, fost fotbalist la Dinamo, preciza anterior că o soluţie la problemele financiare grave ale clubului trebuia găsită până la finalul lunii ianuarie.

“După întâlnirea de luni, managementul clubului a realizat o analiză privind posibilitatea de a rezista până la configurarea unei soluții concrete și aplicabile.

Este foarte important să înțelegem că, pentru oricare dintre variantele luate în calcul, este nevoie de minimum 3 luni până la implementare. În acest sens, până vineri, 30.01, se vor deschide discuții atât cu fostul finanțator, cât și cu alți potențiali susținători, în încercarea de a-i convinge să sprijine clubul până la concretizarea uneia dintre soluțiile stabilite.

Reclamă
Reclamă

În același timp, trebuie avut în vedere faptul că există timpi de așteptare pentru primirea răspunsurilor de la FRF, de la Comisia Europeană, precum și posibile modificări ale ghidului de finanțare. Pentru Ceahlăul, timpul este extrem de prețios, în condițiile în care meciurile oficiale încep în curând, iar nevoia unei finanțări urgente este evidentă.

Mulțumim tuturor celor care ne sunt alături, pentru încredere, răbdare și susținere, și îi asigurăm că managementul clubului depune toate eforturile necesare pentru a identifica cele mai bune soluții pentru viitorul ACSM Ceahlăul”, a transmis Ceahlăul, pe contul oficial de Facebook.

Ceahlăul, locul 15 din 22 de echipe în Liga a 2-a

După 17 etape disputate în Liga a 2-a, Ceahlăul ocupă locul 15 din 22 de echipe, cu 18 puncte. În ultima etapă, Ceahlăul a fost învinsă acasă, cu 5-1, de echipa finanţată de patronii Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl. Pentru Ceahlăul urmează meciul cu Gloria Bistriţa, apoi cel cu Voluntari.

O țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiileO țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiile
Reclamă

Lider în Liga a 2-a este fosta câştigătoare a Cupei României, Corvinul Hunedoara, care a acumulat 43 de puncte. Pe 2 e Sepsi, cu 36 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul
Observator
Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
13:41
Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală
13:32
VIDEOCel puțin un hat-trick pe zi în NHL! Statistica incredibilă din 2026 și povestea emoționantă din spatele numărului 28
13:19
Kurt Zouma şi-a găsit echipă! Cu cine e aproape să semneze fostul jucător al lui CFR Cluj
13:17
VideoÎncăierare generală la partida lui Oklahoma City Thunder din NBA. Tensiuni și la Phoenix Suns – Brooklyn Nets
12:47
Suporterii lui Poli Timișoara, întâlnire cu fanii PAOK la spital. Mesajul demn de respect al fanilor greci
12:30
Gestul autorităţilor din Timiş pentru familiile victimelor accidentului teribil, soldat cu 7 morţi şi 3 răniţi
Vezi toate știrile
1 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 4 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 5 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România 6 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euroOrașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro