Fostul jucător de la FCSB, verdict despre relația Mirel Rădoi – Gigi Becali: „Șanse mari să se întâmple asta”

Fostul jucător de la FCSB și-a dat verdictul în privința relației dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali, de la FCSB. Alexandru Bourceanu a analizat numirea antrenorului la formația campioană.

Bourceanu consideră că Rădoi nu trebuie catalogat după precedentul mandat de la FCSB, din 2015. La momentul respectiv, antrenorul a plecat cu scandal de la formația roș-albastră, mărturisind că nu va mai reveni.

Alexandru Bourceanu consideră că relația dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali are mari șanse să fie una reușită, dacă patronul campioanei va accepta cele impuse la echipă de antrenor. Fostul jucător crede că lucrurile vor depinde, în mare parte, și de antrenor, în funcție de abordarea pe care o va avea.

„Numirea lui Rădoi… e foarte interesant de văzut, n-avem de unde să ştim, va fi interesant cum va funcţiona relaţia dintre Rădoi şi Becali. Au fost mai multe tipuri de antrenori la FCSB care au interacţionat în moduri diferite şi asta s-a răsfrânt asupra modului în care antrenorul a interacţionat cu echipa.

(n.r. E o perioadă de probă?) Un fel de probă să vadă dacă se înţeleg. În contextul în care echipa trebuie să joace într-un anumit fel şi să joace anumiţi jucători, să vedem cum va funcţiona. Cred că acolo e cheia dacă această relaţie va funcţiona pe termen lung.