Fostul jucător de la FCSB, verdict despre relația Mirel Rădoi – Gigi Becali: „Șanse mari să se întâmple asta”

Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 10:32

Gigi Becali - Mirel Rădoi / Colaj Antena Sport + Profimedia

Fostul jucător de la FCSB și-a dat verdictul în privința relației dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali, de la FCSB. Alexandru Bourceanu a analizat numirea antrenorului la formația campioană.

Bourceanu consideră că Rădoi nu trebuie catalogat după precedentul mandat de la FCSB, din 2015. La momentul respectiv, antrenorul a plecat cu scandal de la formația roș-albastră, mărturisind că nu va mai reveni.

Alexandru Bourceanu consideră că relația dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali are mari șanse să fie una reușită, dacă patronul campioanei va accepta cele impuse la echipă de antrenor. Fostul jucător crede că lucrurile vor depinde, în mare parte, și de antrenor, în funcție de abordarea pe care o va avea.

„Numirea lui Rădoi… e foarte interesant de văzut, n-avem de unde să ştim, va fi interesant cum va funcţiona relaţia dintre Rădoi şi Becali. Au fost mai multe tipuri de antrenori la FCSB care au interacţionat în moduri diferite şi asta s-a răsfrânt asupra modului în care antrenorul a interacţionat cu echipa.

(n.r. E o perioadă de probă?) Un fel de probă să vadă dacă se înţeleg. În contextul în care echipa trebuie să joace într-un anumit fel şi să joace anumiţi jucători, să vedem cum va funcţiona. Cred că acolo e cheia dacă această relaţie va funcţiona pe termen lung.

Cred că şi peste el au trecut nişte ani şi ar fi greşit să privim un om, un antrenor, ca fiind acelaşi care a fost acum patru ani.

(n.r. Va merge relaţia?) Depinde de abordarea lui Mirel. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât repeţi comportamentele pe care le-ai făcut precedent. Cu atât e mai greu să schimbi acele comportamente, că sunt nişte reţele neuronale atât de puternice în creier încât fără să vrei vei reveni la vechile tipare. E foarte greu cu cât înaintezi în vârstă să schimbi ceva.

Gigi Becali e un om inteligent pentru că a ajuns într-o postură şi a rămas pentru mulţi ani. Dacă un om îi explică tot ceea ce vrea să facă şi e mai apropiat cu ceea ce gândeşte, atunci şansele sunt mai mari ca ambele persoane să fie pe aceeaşi linie”, a declarat Alexandru Bourceanu, conform primasport.ro.

Mirel Rădoi va debuta la FCSB duminică, atunci când campioana se va duela cu Metaloglobus. Meciul din prima etapă de play-out se va disputa de la ora 21:00.

