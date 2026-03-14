Reacţia lui Kimi Antonelli după ce a scris istorie în calificările MP din China, doborând recordul lui Vettel!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 10:16

Andrea Kimi Antonelli, la un interviu / captura AntenaPLAY

Kimi Antonelli (19 ani) a scris istorie în calificările Marelui Premiu de Formula 1 din China, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Antonelli a obţinut primul pole-position din carieră, devenind şi cel mai tânăr pilot din istoria Formulei 1 care reuşeşte un pole-position. Italianul a doborât recordul lui Sebastian Vettel.

“Sunt foarte fericit” Reacţia lui Antonelli după ce a scris istorie în China!

“(n.r: Suntem alături de cel mai tânăr pilot care va pleca din pole din istoria Formulei 1. Felicitări, tocmai ai bătut recordul lui Sebastian Vettel. Cum te simţi?) A fost o sesiune curată pentru noi. Sunt foarte fericit, bineînţeles. Nu l-am văzut pe George (n.r: Russell) de două ori la lucru în Q3. Ar fi fost interesant să vedem ce face. Nu am făcut nicio greşeală şi privesc cu încredere la cursa de mâine.

Am văzut că a avut o problemă, dar am încercat să rămân calm, să mă concentrez şi să am un tur bun. Am făcut un tur de record”, a spus Kimi Antonelli, imediat după calificările Marelui Premiu de Formula 1 din China, care au fost live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Calificările Marelui Premiu de Formula 1 din China au consemnat o nouă “dublă” pentru Mercedes. De această dată, rolurile s-au inversat. Antonelli a fost pe 1, iar Russell pe 2. Lewis Hamilton a prins podiumul, depăşindu-l la distanţă foarte mică pe colegul său de la Ferrari, Charles Leclerc.

