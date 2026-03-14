George Russell a arătat înspre Lewis Hamilton după ce a obţinut in extremis locul 2 în calificările din China!

George Russell şi Lewis Hamilton, pe podium, după cursa de sprint din China

George Russell (28 de ani) şi-a felicitat echipa pentru că a reuşit să prindă, in extremis, locul 2 în calificările Marelui Premiu de Formula 1 din China, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Russell s-a confruntat cu o problemă majoră în calificări, monopostul lui rămânând pe pistă. În cele din urmă echipa lui a reuşit să rezolve problema, iar Russell a forţat un tur rapid în finalul calificărilor, reuşind locul 2.

George Russell, impresionat de cei de la Ferrari: “Sunt din ce în ce mai rapizi”

La interviul de după calificări, Russell i-a remarcat şi pe cei de la Ferrari, Hamilton şi Leclerc fiind singurii care au reuşit să se lupte cu Mercedes în acest start de sezon. Hamilton a terminat pe 3 calificările, la foarte mică distanţă de colegul lui, Leclerc. În cursa de sprint, câştigată de Russell, Leclerc s-a clasat pe 2, iar Hamilton a fost pe 3.

“(n.r: Nu a fost uşor pentru tine să faci acel tur sub presiune în Q3, dar l-ai făcut) În momentul în care aripa faţă a prezentat un comportament defectuos a tebuit să vin la boxe, să schimb f multe pe monopost, ceea ce mi-a influenţat mai apoi ieşirea pe circuit, a trebuit să gândesc un pic diferit turul.

Trebuie să-mi felicit echipa, au făcut o treabă extraordinară şi mi-au permis să obţin acest timp de loc 2.