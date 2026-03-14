George Russell a arătat înspre Lewis Hamilton după ce a obţinut in extremis locul 2 în calificările din China!

George Russell (28 de ani) şi-a felicitat echipa pentru că a reuşit să prindă, in extremis, locul 2 în calificările Marelui Premiu de Formula 1 din China, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
Russell s-a confruntat cu o problemă majoră în calificări, monopostul lui rămânând pe pistă. În cele din urmă echipa lui a reuşit să rezolve problema, iar Russell a forţat un tur rapid în finalul calificărilor, reuşind locul 2.
George Russell, impresionat de cei de la Ferrari: “Sunt din ce în ce mai rapizi”
La interviul de după calificări, Russell i-a remarcat şi pe cei de la Ferrari, Hamilton şi Leclerc fiind singurii care au reuşit să se lupte cu Mercedes în acest start de sezon. Hamilton a terminat pe 3 calificările, la foarte mică distanţă de colegul lui, Leclerc. În cursa de sprint, câştigată de Russell, Leclerc s-a clasat pe 2, iar Hamilton a fost pe 3.
“(n.r: Nu a fost uşor pentru tine să faci acel tur sub presiune în Q3, dar l-ai făcut) În momentul în care aripa faţă a prezentat un comportament defectuos a tebuit să vin la boxe, să schimb f multe pe monopost, ceea ce mi-a influenţat mai apoi ieşirea pe circuit, a trebuit să gândesc un pic diferit turul.
Trebuie să-mi felicit echipa, au făcut o treabă extraordinară şi mi-au permis să obţin acest timp de loc 2.
(n.r: Sunteţi formidabili voi, băieţii de la Mercedes, o nouă “dublă”) Da, dar trebuie să ne uităm şi la băieţii “în roşu”, de aici, de lângă, pentru că sunt din ce în ce mai rapizi şi vin lângă noi. Evident, la capitolul cursa de Grand Prix, vom încerca să avem un start bun”, a declarat George Russell după calificările Marelui Premiu din China.
- „Ai șanse la victorie?” Răspunsul dat de Lewis Hamilton, după calificările Marelui Premiu al Chinei
- Reacţia lui Kimi Antonelli după ce a scris istorie în calificările MP din China, doborând recordul lui Vettel!
- Kimi Antonelli, pole-position în MP al Chinei. „Dublă” Mercedes în calificări
- „Nu e plăcut”. Lewis Hamilton, prima reacție după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei
- Moment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat