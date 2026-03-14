„Ai șanse la victorie?” Răspunsul dat de Lewis Hamilton, după calificările Marelui Premiu al Chinei

Lewis Hamilton a oferit prima reacție, după calificările Marelui Premiu al Chinei. Pilotul Ferrari va lua startul în cursă de pe locul trei, din prima linie urmând să plece piloții Mercedes, cu Kimi Antonelli în pole-position.

Lewis Hamilton a declarat că vântul i-a dat bătăi de cap în calificări, sperând ca în ziua cursei, condițiile meteo să fie mai bune. Cursa de la Shanghai va fi duminică, de la ora 09:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Lewis Hamilton, prima reacție după calificările din Marele Premiu al Chinei

Lewis Hamilton nu se gândește la o victorie în China și a recunoscut că în acest moment, Mercedes are un monopost superior celui Ferrari. Britanicul a subliniat însă că va da totul în cursa de duminică.

„Pentru mine, a fost o sesiune dificilă, în special din cauza vântului. Să pui laolaltă un tur întreg nu a fost ușor, Mercedes a reușit asta. Sunt fericit pentru faptul că sunt aici, lângă ei, pe locul trei. Inginerii noștri au făcut o treabă foarte bună în această pauză și am reușit să ne apropiem de ei.

(Ai șanse la victorie mâine?) E destul de departe această șansă, dar o să încercăm. Să sperăm că mâine nu va bate vântul la fel de tare ca azi și să scădem distanța față de Mercedes”, a declarat Lewis Hamilton, după calificările din Marele Premiu al Chinei.