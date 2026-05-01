Ce decizie a luat Voluntari după accidentarea horror a lui Alexandru Gîț

Alexandru Gîț a suferit o accidentare teribilă joi seară, în meciul dintre Voluntari şi FC Bihor, 2-1. Verdictul a fost dublă ruptură de tibie și peroneu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, fundaşul de 28 de ani cotat la 200.000 de euro a primit şi o veste care să-l facă să treacă mai uşor peste accidentarea dură. Ilfovenii au luat decizia să îi prelungească înţelegerea care era scandentă la finalul sezonului.

Voluntari îi prelungeşte contractul lui Alexandru Gîț

“Contractul jucătorului expiră în această vară, dar a aflat și el după operație că înțelegerea va fi pe termen nelimitat. Oricum, ar fi trebuit să discutăm despre o nouă înțelegere”, a spus preşedintele clubului, Bogdan Bălănescu, citat de prosport.ro.

Gîţ a fost deja operat vineri, intervenţia având o durată de mai bine de patru ore. Conform sursei citate anterior, jucătorii Voluntariului şi antrenorul Florin Pîrvu au ajuns vineri la spital pentru a-şi încuraja colegul.

Accindentarea teribilă a lui Alexandru Gîț

În minutul 90, Răzvan Gunie l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Gîț. Fundașul celor de la Voluntari a rămas întins pe gazon, acuzând dureri mari.