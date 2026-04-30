Home | Fotbal | Liga 2 | Accidentare horror în Voluntari – FC Bihor. Jucătorul și-a rupt piciorul și a fost scos cu ambulanța de pe teren

Accidentare horror în Voluntari – FC Bihor. Jucătorul și-a rupt piciorul și a fost scos cu ambulanța de pe teren

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 21:19

Comentarii
Accidentare horror în Voluntari – FC Bihor. Jucătorul și-a rupt piciorul și a fost scos cu ambulanța de pe teren

Alexandru Gîț, scos cu ambulanța de pe teren în Voluntari - FC Bihor 2-1/ AntenaSport

Accidentare horror în duelul dintre Voluntari și FC Bihor, încheiat cu scorul de 2-1. Cele două echipe s-au întâlnit în deschiderea etapei a șaptea a play-off-ului din Liga a 2-a.

În minutul 90, Răzvan Gunie l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Gîț. Fundașul celor de la Voluntari a rămas întins pe gazon, acuzând dureri mari.

Accidentare horror în Voluntari – FC Bihor 2-1

Arbitrul l-a eliminat pe Răzvan Gunie, iar ceilalți jucători de la Voluntari s-au enervat și au sărit să-i ceară explicații acestuia pentru faultul extrem de dur comis.

Câțiva jucători ai lui Voluntari au sărit chiar să-l bată pe Răzvan Gunie, aceștia fiind cu greu calmați de ceilalți prezenți pe tern, înainte ca jucătorul de la FC Bihor să iasă de pe teren.

Răzvan Gunie, împins de jucătorii de la Voluntari
Răzvan Gunie, împins de jucătorii de la Voluntari/ AntenaSport

Ambulanța a intrat pe teren pentru a-l transporta la spital pe Alexandru Gîț. Acesta a primit un prim diagnostic crunt: dublă ruptură de tibie și peroneu, o accidentare care l-ar putea ține departe de teren chiar și un an.

Ulterior, ambulanța a fost împinsă pentru a putea ieși de pe teren, cu jucătorul accidentat de la Voluntari, Alexandru Gîț, după ce inițial a fost împinsă și pentru a ajunge mai repede la acesta, gazonul fiind îmbibat cu apă.

Voluntari a reușit să câștige partida cu Voluntari, scor 2-1. Ilfovenii s-au impus grație golurilor marcate de Mihai Roman și Crișan, în minutele 47, respectiv 86. Pentru bihoreni a punctat Bogdan Vătăjelu, în minutul 53.

După succesul cu FC Bihor, Voluntari a urcat provizoriu pe locul secund, care asigură promovarea directă în Liga 1. Sepsi urmează să se dueleze cu liderul cu Corvinul, în această etapă. În cazul unui succes, formația din Sfântu Gheorghe va reveni pe locul doi.

Observator
