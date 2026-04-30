Accidentare horror în Voluntari – FC Bihor. Jucătorul și-a rupt piciorul și a fost scos cu ambulanța de pe teren

Accidentare horror în duelul dintre Voluntari și FC Bihor, încheiat cu scorul de 2-1. Cele două echipe s-au întâlnit în deschiderea etapei a șaptea a play-off-ului din Liga a 2-a.

În minutul 90, Răzvan Gunie l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Gîț. Fundașul celor de la Voluntari a rămas întins pe gazon, acuzând dureri mari.

Arbitrul l-a eliminat pe Răzvan Gunie, iar ceilalți jucători de la Voluntari s-au enervat și au sărit să-i ceară explicații acestuia pentru faultul extrem de dur comis.

Câțiva jucători ai lui Voluntari au sărit chiar să-l bată pe Răzvan Gunie, aceștia fiind cu greu calmați de ceilalți prezenți pe tern, înainte ca jucătorul de la FC Bihor să iasă de pe teren.

Ambulanța a intrat pe teren pentru a-l transporta la spital pe Alexandru Gîț. Acesta a primit un prim diagnostic crunt: dublă ruptură de tibie și peroneu, o accidentare care l-ar putea ține departe de teren chiar și un an.