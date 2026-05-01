Home | Fotbal | Liga 2 | Ministrul Apărării, Radu Miruţă, mesaj tranşant pentru Florin Talpan: “Se laudă singur, ridică un semn de întrebare”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, mesaj tranşant pentru Florin Talpan: “Se laudă singur, ridică un semn de întrebare”

Bogdan Stănescu Publicat: 1 mai 2026, 19:36

Comentarii
Ministrul Apărării, Radu Miruţă / Profimedia Images

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (41 de ani), i-a răspuns juristului CSA, Florin Talpan, care s-a plâns că nu poate obţine o audienţă la acesta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Miruţă a negat, recent, că ar fi redus bugetul clubului CSA Steaua cu 80%, aşa cum a susţinut câştigătorul Cupei Campionilor, Adrian Bumbescu. Miruţă preciza că bugetul clubului “militar” a fost redus cu 30%, în condiţiile în care risipa ar fi mult mai mare la CSA Steaua.

Sunt multe entități care pot informa oficial, iar eu mă uit pe documente oficiale, nu pe opiniile unora și altora care se autoconsideră într-un fel sau altul. Îl voi primi în audiență, bineînțeles, dar nu când poate dumnealui, ci când îmi permite programul.

Vă rog, nu vreau să comentez ce spune fiecare despre el. De obicei, laudele despre o persoană, când sunt de valoare, le aduc alții, nu propria persoană. Nu vreau să comentez declarațiile unui om despre sine. În general, aprecierea pentru un subaltern o face superiorul. Un om care se apreciază singur ridică un semn de întrebare”, a declarat Radu Miruţă pentru fanatik.ro.

Ministrul Apărării dezvăluia, recent, că au început discuţiile cu posibili investitori, care s-ar putea alătura proiectului de la Steaua. Clubul “militar” a obţinut, cu secţia de fotbal, de două ori promovarea în prima ligă din punct de vedere sportiv, dar nu a putut evolua în primul eşalon din pricina entităţii juridice.

Reclamă
Reclamă

O implicare a unui privat sau a mai multor investitori ar putea debloca situaţia la Steaua, club care nu are încă drept juridic de promovare în prima ligă.

 

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Observator
Fanatik.ro
22:38

22:15

22:08

21:55

21:52

21:37

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
