Jannik Sinner, de neoprit! E în finala de la Madrid

Dan Roșu Publicat: 1 mai 2026, 19:49

Jannik Sinner, numărul 1 mondial, l-a învins vineri pe francezul Arthur Fils, numărul 25 mondial, cu 6-2, 6-4, şi s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro.

Sinner, care va juca prima sa finală la Madrid, s-a impus după mai puţin de o oră şi jumătate de joc. Italianul a obţinut a 27-a sa victorie consecutivă în turneele de categoria ATP Masters 1.000, cedând doar două seturi.

A doua semifinală îi va opune pe germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial, şi surprinzătorul belgian Alexander Blockx, aflat pe locul 69 în lume. Alexander Blockx, în vârstă de 21 ani, l-a învins în sferturi pe norvegianul Casper Ruud (15 ATP), deţinătorul titlului.

Alexander Zverev, favorit numărul 2, va juca a patra semifinală din cariera sa la acest turneu. Germanul este dublu campion la Madrid, în 2018 şi 2021, şi finalist în 2022.

Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Citește și:
Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux
Mii de zboruri riscă să fie anulate în Europa, în plin sezon estival. Companiile aeriene se pregătesc pentru ce e mai rău: „Nu va mai fi strop de kerosen”
Primul transfer pe care Mourinho îl va face la Real Madrid! Aduce pe Bernabeu un star de 110 milioane de euro!
Mihai Pintilii, replică fermă după atacul lui Mihai Stoica: „Cred că aveam decența să fac asta”
„Vă pot garanta asta”. Jose Mourinho, anunț despre posibila revenire la Real Madrid
LIVE TEXTCsikszereda – FCSB 0-0. Campioana dă asaltul la poarta ciucanilor
VideoJurnal Antena Sport | Hochei, fete şi băieţi
VideoJurnal Antena Sport | Campioane şi la distracţie
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 3 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 4 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 5 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 6 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi”
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter