Omul care a ratat duelul cu Hagi şi Popescu la World Cup 1994 de-abia aşteaptă meciurile de la Mondial: “Grozav”

Gică Hagi, bucurându-se după un gol marcat pentru naţionala României la World Cup 1994 / Profimedia Images

Antrenorul american Dominic Kinnear (58 de ani) a ratat “la mustaţă” lotul naţionalei Statelor Unite la Mondialul din 1994. Kinnear s-a aflat în lotul Statelor Unite pentru partidele de pregătire, dar nu a fost selectat de Bora Milutinovic pentru World Cup 1994.

Kinnear a mărturisit că fotbalul american s-a dezvoltat enorm în ultimii ani, lucru la care a contribuit foarte mult venirea în SUA a lui David Beckham şi, ulterior, a lui Lionel Messi.

Dominic Kinnear speră ca un tânăr star să meargă în MLS după Mondialul din acest an!

Kinnear a spus despre oraşul Houston, care va găzdui 7 meciuri de la World Cup 2026, că este unul “grozav”, asigurându-i pe iubitorii fotbalului care vor merge să vadă Mondialul că se vor simţi excelent acolo. Kinnear a evoluat pe stadionul din Houston, care are o capacitate de peste 72 de mii de locuri.

“Houston e un oraş grozav, cu un stadion grozav. Mâncare grozavă, oameni grozavi, care iubesc fotbalul”, a declarat Dominic Kinnear, citat de fifa.com.