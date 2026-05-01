Omul care a ratat duelul cu Hagi şi Popescu la World Cup 1994 de-abia aşteaptă meciurile de la Mondial: “Grozav”

Antrenorul american Dominic Kinnear (58 de ani) a ratat “la mustaţă” lotul naţionalei Statelor Unite la Mondialul din 1994. Kinnear s-a aflat în lotul Statelor Unite pentru partidele de pregătire, dar nu a fost selectat de Bora Milutinovic pentru World Cup 1994.
Kinnear a mărturisit că fotbalul american s-a dezvoltat enorm în ultimii ani, lucru la care a contribuit foarte mult venirea în SUA a lui David Beckham şi, ulterior, a lui Lionel Messi.
Dominic Kinnear aşteaptă cu nerăbdare Mondialul din acest an.
Kinnear a spus despre oraşul Houston, care va găzdui 7 meciuri de la World Cup 2026, că este unul “grozav”, asigurându-i pe iubitorii fotbalului care vor merge să vadă Mondialul că se vor simţi excelent acolo. Kinnear a evoluat pe stadionul din Houston, care are o capacitate de peste 72 de mii de locuri.
“Houston e un oraş grozav, cu un stadion grozav. Mâncare grozavă, oameni grozavi, care iubesc fotbalul”, a declarat Dominic Kinnear, citat de fifa.com.
Kinnear şi-a amintit de meciul “nebun” Rusia – Camerun 6-1 de la World Cup 1994, în care rusul Oleg Salenko a marcat 5 goluri!
Speră ca Mondialul din acest an să convingă un alt star să meargă în MLS, aşa cum s-a întâmplat cu Beckham şi Messi.
“Totul se reduce la jucători. Dacă vrei jucători, cei mai buni jucători, trebuie să plătești cei mai mulţi bani. Cred că dacă un tânăr superstar vede America la Mondial și spune: «Ok, acesta este locul pentru mine», pentru mine acesta este următorul pas (n.r: pentru fotbalul american). Cred că toată lumea își dorește asta”, a spus Kinnear.
România a învins cu 1-0 Statele Unite în faza grupelor, la Mondialul din 1994, precedentul organizat de SUA. Singurul gol al meciului a fost marcat de Dan Petrescu. România încheia grupa pe primul loc, cu 6 puncte, după victoriile cu Columbia, 3-1 şi SUA, 1-0. Naţionala a pierdut atunci, 1-4, cu Elveţia. Elveţia şi SUA au mers mai departe din grupă, de pe locurile 2 şi 3, Columbia, una dintre favoritele la trofeu înaintea Mondialului din 1994, fiind, surprinzător, eliminată.
România învingea Argentina în optimi, cu 3-2 şi era eliminată dramatic de Suedia în sferturi, după loviturile de departajare.
