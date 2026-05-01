“Nu am văzut jucători să plângă aşa în vestiar”. Detalii teribile după accidentarea gravă a jucătorului de la Voluntari

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 8:56

Alexandru Gîț, accidentat grav în Voluntari - FC Bihor 2-1/ Sport Pictures

Florin Pîrvu, antrenorul de la Voluntari, a oferit declaraţii după accidentarea gravă suferită de jucătorul său, Alexandru Gîţ. Acesta a părăsit terenul cu ambulanţa, după o intrare extrem de dură a lui Răzvan Gunie.

Totul s-a petrecut pe finalul partidei dintre Voluntari şi FC Bihor, câştigată de ilfoveni cu scorul de 2-1, în etapa a şaptea a play-off-ului. După faultul horror comis, Răzvan Gunie a fost eliminat, jucătorii de la Voluntari sărind chiar să-l bată pentru că l-au accidentat grav pe coechipierul lor.

Alexandru Gîţ a suferit o dublă fractură la nivelul gambei, de tibie şi peroneu, accidentare care l-ar putea ţine departe de teren chiar şi un an. După meci, Florin Pîrv şi-a găsit cu greu cuvintele şi a dezvăluit că jucătorii săi au fost extrem de marcaţi de accidentarea gravă suferită de coechipierul lor.

“Aș vrea să vă spun bună seara, dar pentru mine nu e o seară bună. Chiar dacă astăzi am câștigat acest meci, un meci foarte greu, după cum ați văzut și dumneavoastră, pentru mine în momentul ăsta gândul meu zboară către Alexandru Gîț, către situația lui.

Credeți-mă că nu am văzut de mult că jucătorii mai să plângă așa în vestiar. Sacrificiul ete, totuși, prea mare pentru cele trei puncte în seara aceasta.

În astfel de momente, din punctul meu de vedere fotbalul nu mai contează. E prea mult! Nu vreau să acuz, chiar dacă în momentul ăla, nu știu, poate am spus niște lucruri. Acum nu vreau să spun mai mult, pentru că cine știe ce va ieși, dar…

Nu știu. Nu, e prea mult, vă spun. Nu-mi găsesc cuvintele. Nu găsiți în mine un partener de dialog în acest moment, pentru că, v-am spus, gândul meu zboară către Alex și cu toții de aici ne gândim doar la el în acest moment.

Sacrificiul este unul foarte mare, le-am spus și celor din vestiar. Voiam să vă spun că sunt mândru de băieți, de cum au crezut până în ultimul minut.

Știu ce echipă am, știu ce antrenez. Dar e prea mult. Este la spital în acest moment, așteptăm mai multe detalii, dar e clar că e o accidentare foarte gravă”, a declarat Florin Pîrvu, la conferinţa de presă, după Voluntari – FC Bihor 2-1.

A fost şi un moment incredibil la Voluntari, după accidentarea lui Alexandru Gîţ. Pe terenul îmbibat cu apă, ambulanţa a fost împinsă şi când a intrat pe suprafaţa de joc, cât şi când a ieşit cu jucătorul accidentat de pe teren.

După succesul cu FC Bihor, Voluntari a urcat provizoriu pe locul secund, care asigură promovarea directă în Liga 1. Sepsi urmează să se dueleze cu liderul cu Corvinul, în această etapă. În cazul unui succes, formația din Sfântu Gheorghe va reveni pe locul doi.

