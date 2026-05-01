“Nu am văzut jucători să plângă aşa în vestiar”. Detalii teribile după accidentarea gravă a jucătorului de la Voluntari

Florin Pîrvu, antrenorul de la Voluntari, a oferit declaraţii după accidentarea gravă suferită de jucătorul său, Alexandru Gîţ. Acesta a părăsit terenul cu ambulanţa, după o intrare extrem de dură a lui Răzvan Gunie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul s-a petrecut pe finalul partidei dintre Voluntari şi FC Bihor, câştigată de ilfoveni cu scorul de 2-1, în etapa a şaptea a play-off-ului. După faultul horror comis, Răzvan Gunie a fost eliminat, jucătorii de la Voluntari sărind chiar să-l bată pentru că l-au accidentat grav pe coechipierul lor.

Florin Pîrvu, marcat după accidentarea lui Alexandru Gîţ din Voluntari – FC Bihor 2-1

Alexandru Gîţ a suferit o dublă fractură la nivelul gambei, de tibie şi peroneu, accidentare care l-ar putea ţine departe de teren chiar şi un an. După meci, Florin Pîrv şi-a găsit cu greu cuvintele şi a dezvăluit că jucătorii săi au fost extrem de marcaţi de accidentarea gravă suferită de coechipierul lor.

“Aș vrea să vă spun bună seara, dar pentru mine nu e o seară bună. Chiar dacă astăzi am câștigat acest meci, un meci foarte greu, după cum ați văzut și dumneavoastră, pentru mine în momentul ăsta gândul meu zboară către Alexandru Gîț, către situația lui.

Credeți-mă că nu am văzut de mult că jucătorii mai să plângă așa în vestiar. Sacrificiul ete, totuși, prea mare pentru cele trei puncte în seara aceasta.