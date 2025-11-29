CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei - Antena Sport

VIDEO & FOTO „Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emeric Ienei

Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”

Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo

Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”

Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad

Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?”

Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea”

VIDEO Oscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului