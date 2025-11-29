CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei - Antena Sport

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 15-a a Ligii a II-a:
Chindia Târgovişte – CS Tunari 3-0
CSC Şelimbăr – CSM Slatina 1-2
Olimpia Satu Mare – FC Voluntari 0-1
CSC Dumbrăviţa – Gloria Bistriţa 2-1
Câmpulung Muscel – FC Bacău 0-9
Steaua Bucureşti – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
FC Bihor – CS Dinamo 5-0
De la ora 14:00 are loc meciul Corvinul Hunedoara – CS Afumaţi, partida CSM Reşiţa – Metalul Buzău se joacă duminică, iar meciul Sepsi OSK – Politehnica Iaşi are loc luni.
