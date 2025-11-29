Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei

CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei

Publicat: 29 noiembrie 2025, 14:13

Comentarii
CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei

Jucătorii lui CS Dinamo, la un meci / Sport Pictures

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 15-a a Ligii a II-a:

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chindia Târgovişte – CS Tunari  3-0

CSC Şelimbăr – CSM Slatina  1-2

Olimpia Satu Mare – FC Voluntari  0-1

CSC Dumbrăviţa – Gloria Bistriţa  2-1

Reclamă
Reclamă

Câmpulung Muscel – FC Bacău  0-9

Steaua Bucureşti – Ceahlăul Piatra Neamţ  2-0

FC Bihor – CS Dinamo  5-0

Cât costă un pahar de vin fiert la târgurile de Crăciun din CapitalăCât costă un pahar de vin fiert la târgurile de Crăciun din Capitală
Reclamă

De la ora 14:00 are loc meciul Corvinul Hunedoara – CS Afumaţi, partida CSM Reşiţa – Metalul Buzău se joacă duminică, iar meciul Sepsi OSK – Politehnica Iaşi are loc luni.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vreme severă în 13 judeţe şi în Bucureşti. Când scăpăm de frig şi ploi
Observator
Cod galben de vreme severă în 13 judeţe şi în Bucureşti. Când scăpăm de frig şi ploi
Ngezana refuză să joace în Farul – FCSB! Ce le-a transmis fundașul sud-african celor din staff. Exclusiv
Fanatik.ro
Ngezana refuză să joace în Farul – FCSB! Ce le-a transmis fundașul sud-african celor din staff. Exclusiv
13:44
Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău”
13:25
Intră FCSB în play-off? Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, a dat verdictul
12:50
Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo
12:38
Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025
12:20
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”
12:11
VIDEO & FOTO„Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emeric Ienei
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând