Fostul lider al Peluzei Sud l-a criticat dur pe Talpan: "Gigi Becali nu a furat Steaua"! Mesaj pentru Mustaţă şi Mihai Stoica - Antena Sport

Fostul lider al Peluzei Sud l-a criticat dur pe Florin Talpan. Alexandru „Lecce” Tofan nu înţelege de ce, timp de 15 ani, nu a existat acest conflict şi de ce s-a reînfiinţat secţia de fotbal a clubului CSA Steaua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul lider al Peluzei Sud a subliniat că nu are nimic nici cu Gigi Becali, nici cu Mihai Stoica şi nici cu liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă. El crede că suporterii CSA Steaua şi cei ai FCSB-ului trebuie să se împace.

Fostul lider al Peluzei Sud l-a criticat dur pe Talpan: „Gigi Becali nu a furat Steaua”! Mesaj pentru Mustaţă şi Mihai Stoica

„Gigi Becali n-a furat Steaua. De ce au acționat după 15 ani? Nu au spus în 15 ani nimic. Și de ce suporterii se ceartă între ei și se jignesc și se înjură că eu nu am nimic cu suporterii FCSB, nici cu suporterii Stelei nu am nimic. Ambele echipe sunt o farsă! Dreptatea nu e nici la unii, nici la ceilalți.

(n.r.: despre proiectul CSA Steaua) Nu e niciun proiect. E doar redeschiderea secției de fotbal a CSA Steaua. E redeschiderea unei secții din cadrul unui club departamental. Am susținut pentru că am crezut că vor face treabă. M-am gândit că vor angaja oameni profesioniști, care vor face treabă.

Problema mea e ce au făcut domnul Talpan și ceilalți în cei 15 ani în care nu a existat niciun fel de dialog sau punere în lumină a acestui scenariu, care există acum. Noi timp de 15 ani nu am știut că există scenariul ăsta. Noi 15 ani am susținut Steaua. Pe banii noștri am mers în diverse deplasări, ne bucuram că am luat campionate, că i-am eliminat pe Ajax, pe Valencia. Și am aflat că echipa aia care juca pe Ghencea, pe stadionul Armatei, în baza CSA Steaua, cu emblema Steaua, cu scris Steaua pe tabelă, nu e Steaua.