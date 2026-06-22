Steaua nu se oprește din transferuri: vine și un vârf! Oprița rămâne și anunță obiectivul: „Să intrăm în grupe”

Steaua continuă campania de achiziții pentru sezonul viitor. După ce i-au adus pe brazilianul Pedro Caldieraro, de la Pafos, și pe spaniolul Carlos Daniel, de la Xerez, așa cum a anunțat în exclusivitate Antena Sport, „militarii” urmează să transfere un atacant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Sunt în discuții cu un atacant. E din România, a jucat în Liga 1”, a declarat antrenorul Daniel Oprița, pentru Antena Sport. Tehnicianul Stelei a adăugat că echipa lui mai are nevoie și de un portar.

Oprița, mulțumit de transferuri: „Ăștia sunt jucători să-i iei în probe?”

Oprița susține că e mulțumit de mișcările din ultimele zile. În afara celor doi jucători anunțați astăzi, Steaua i-a antamat și pe Alexandru Albu, Alexandru Dinu, Javi Grillo, Ionuț Coadă, Tudor Crâng și Sekou Camara. Toți au semnat angajamente cu clubul, deși s-a zvonit că ar fi doar în probe.

„Am încercat să caut jucători, să mă încadrez în bugetul nostru și sper ca ei să demonstreze că am ales bine. Spaniolul Javi Grillo e un mijlocaș central, un număr opt sau zece, să zicem. Pe Alexandru Albu îl știe toată lumea. A jucat peste tot pe unde a fost, a marcat goluri. Ne poate ajuta cu experiența lui, avem nevoie de asemenea fotbaliști. Și Sekou Camara a semnat, e un jucător bun pe care mi l-am dorit de doi ani. Am văzut că s-a scris că Albu și Camara ar fi venit în probe. Păi, ăștia sunt jucători să-i iei în probe?”, a declarat antrenorul.

● Sekou Camara (28 de ani) este atacant și în sezonul trecut a marcat nouă goluri pentru Poli Iași. Ivorianul a mai jucat la echipe precum Botoșani, Unirea Slobozia sau HJK Helsinki.

● Alexandru Albu (32 de ani) a marcat șapte goluri pentru Slobozia în 33 de apariții în sezonul trecut. Are o selecție la echipa națională, în meciul cu Germania (1-2) din preliminariile Mondialului din 2022.

Contracte pe un an + clauză nouă pentru Oprița

Toate contractele semnate cu jucătorii sunt pe un an, a explicat antrenorul. „Se semnează pe un an pentru că nu este sigur bugetul. Bugetul se face anual, nu poți rezerva pe contracte niște bani pe care nu-i ai. Nu din vina mea se fac doar pe un sezon. Ar fi mai ușor și pentru mine, și pentru club să semnăm jucătorii pe doi ani, să avem un nucleu și să mai aducem câte o plombă. Dar asta e situația și așa cum ne-am descurcat până acum, va fi bine și în continuare.”