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Steaua nu se oprește din transferuri: vine și un vârf! Oprița rămâne și anunță obiectivul: „Să intrăm în grupe”

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 iunie 2026, 20:00

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Steaua nu se oprește din transferuri: vine și un vârf! Oprița rămâne și anunță obiectivul: Să intrăm în grupe”

Daniel Opriţa, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Steaua continuă campania de achiziții pentru sezonul viitor. După ce i-au adus pe brazilianul Pedro Caldieraro, de la Pafos, și pe spaniolul Carlos Daniel, de la Xerez, așa cum a anunțat în exclusivitate Antena Sport, „militarii” urmează să transfere un atacant.

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„Sunt în discuții cu un atacant. E din România, a jucat în Liga 1”, a declarat antrenorul Daniel Oprița, pentru Antena Sport. Tehnicianul Stelei a adăugat că echipa lui mai are nevoie și de un portar.

Oprița, mulțumit de transferuri: „Ăștia sunt jucători să-i iei în probe?”

Oprița susține că e mulțumit de mișcările din ultimele zile. În afara celor doi jucători anunțați astăzi, Steaua i-a antamat și pe Alexandru Albu, Alexandru Dinu, Javi Grillo, Ionuț Coadă, Tudor Crâng și Sekou Camara. Toți au semnat angajamente cu clubul, deși s-a zvonit că ar fi doar în probe.

„Am încercat să caut jucători, să mă încadrez în bugetul nostru și sper ca ei să demonstreze că am ales bine. Spaniolul Javi Grillo e un mijlocaș central, un număr opt sau zece, să zicem. Pe Alexandru Albu îl știe toată lumea. A jucat peste tot pe unde a fost, a marcat goluri. Ne poate ajuta cu experiența lui, avem nevoie de asemenea fotbaliști. Și Sekou Camara a semnat, e un jucător bun pe care mi l-am dorit de doi ani. Am văzut că s-a scris că Albu și Camara ar fi venit în probe. Păi, ăștia sunt jucători să-i iei în probe?”, a declarat antrenorul.

  • ● Sekou Camara (28 de ani) este atacant și în sezonul trecut a marcat nouă goluri pentru Poli Iași. Ivorianul a mai jucat la echipe precum Botoșani, Unirea Slobozia sau HJK Helsinki.
  • ● Alexandru Albu (32 de ani) a marcat șapte goluri pentru Slobozia în 33 de apariții în sezonul trecut. Are o selecție la echipa națională, în meciul cu Germania (1-2) din preliminariile Mondialului din 2022.

Contracte pe un an + clauză nouă pentru Oprița

Toate contractele semnate cu jucătorii sunt pe un an, a explicat antrenorul. „Se semnează pe un an pentru că nu este sigur bugetul. Bugetul se face anual, nu poți rezerva pe contracte niște bani pe care nu-i ai. Nu din vina mea se fac doar pe un sezon. Ar fi mai ușor și pentru mine, și pentru club să semnăm jucătorii pe doi ani, să avem un nucleu și să mai aducem câte o plombă. Dar asta e situația și așa cum ne-am descurcat până acum, va fi bine și în continuare.”

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Totodată, Oprița a confirmat că va semna un nou contract cu Steaua, în care va avea o clauză prin care poate pleca gratis în cazul unei oferte. „Se pare că acea clauză va fi acceptată de club și lucrurile vor fi în regulă. Cred că e normal să se întâmple asta, din moment ce echipa nu are drept de promovare. Sunt de atâția ani la Steaua și aș lăsa echipa cu un lot, cred eu, destul de bun, dacă ar fi să se întâmple ceva.”

Steaua vrea în grupele Cupei: „Să jucăm derby-uri, cu stadionul plin!”

Oprița a trasat și obiectivele Stelei în noua stagiune, în contextul în care echipa nu are, cel puțin până acum, drept de promovare. „Încerc să fac o echipă ca să nu avem griji. Ne-am mișcat destul de târziu, ne-au plecat mulți jucători și trebuie să-i înlocuim. Am văzut că s-au supărat unii pentru că am spus echipele care au șanse să promoveze și nu am zis de Steaua. Dar noi nu putem promova. Sigur că putem termina pe locul unu, doi sau trei, dar nu avem drept de promovare. Eu am vorbit despre echipele care au dreptul. Nu pot să ne includem între ele.”

În același timp, Steaua își propune să prindă grupele Cupei României și chiar să le depășească, în cazul unui traseu bun. „Cupa României a fost tot timpul un obiectiv important pentru noi. Sezonul trecut am jucat cu UTA, o echipă în mare formă, și am pierdut cu acel gol (n.r. – Alin Roman a marcat un super gol în minutul 77 în Steaua – UTA 0-2). Eu mi-aș dori să intrăm în grupe și chiar să mergem mai departe. Depinde și ce culoar prinzi. Noi nu prea am avut șansă până acum. Sper să prindem un culoar favorabil, să jucăm meciuri cu stadionul plin, cu echipe importante, derby-uri.”

Imagini cu bucata din tunel prăbuşită la metrou, la Magistrala 4. Circulaţia a fost oprităImagini cu bucata din tunel prăbuşită la metrou, la Magistrala 4. Circulaţia a fost oprită
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