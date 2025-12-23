Noul ministru al Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1: "Sunt extraordinar de interesat să sprijin" - Antena Sport

Radu Miruţă, viitorul ministru al Apărării Naţionale, a vorbit pentru prima oară despre situaţia în care se află Steaua Bucureşti la fotbal. După câţiva ani în care a evoluat în liga secundă, formaţia din Ghencea nu are nici în acest sezon drept de promovare în Liga 1.

Radu Miruţă a fost interimar la conducerea MApN după demisia lui Ionuţ Moşteanu, iar acum a fost propus pentru preluarea ministerului, urmând să fie investit zilele următoare.

Radu Miruţă, viitorul ministru al Apărării: “Primesc multe mesaje pe subiectul acesta”

În ultimii ani, Steaua a căutat diferite modalităţi de a obţine dreptul de a promova în Liga 1, dar legea nu permite echipelor de drept public să ajungă în prima ligă.

Radu Miruţă a fost întrebat dacă are un plan pentru ca Steaua să promoveze, viitorul ministru a declarat că vrea să ajute clubul din Ghencea, dar vrea mai întâi să ajungă la minister pentru a înţelege cu adevărat cum stau lucrurile în această privinţă:

“(n.r. Ionuț Moșteanu a dat asigurări că o va ajuta pe Steaua să obțină dreptul de promovare, dumneavoastră aveți un plan în acest sens?) Principial sunt extraordinar de interesat să sprijin. Detaliat, vreau să văd și eu întâi cum stau lucrurile acolo. Trebuie să ajung în minister, trebuie să stau de vorbă cu oamenii care se ocupă de asta și să văd care sunt detaliile birocratice, tehnice, constrângerile și provocările pentru situația legală de acolo. După ce fac o baie din detaliile acestea, pot să vă spun care este judecata mea aplicată acestor lucruri.