Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani
Foto

Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani

Andrei Nicolae Publicat: 3 februarie 2026, 15:21

Comentarii
Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani
galerie foto Galerie (5)

Macheta stadionului din Hunedoara / Facebook Primăria Hunedoara

Primarul Municipiului Hunedoara, Dan Bobuțanu, a făcut recent un anunț cu privire la stadiul în care se află proiectul stadionului pe care ar urma să evolueze Corvinul în viitor. Edilul a postat pe pagina sa de Facebook că instituția pe care o conduce s-a angajat să contribuie cu 25% din valoarea investiției și că la finalul lunii se va finaliza proiectul tehnic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Perioada aceasta a fost marcată în România de anunțuri constante legate de noi arene care urmează să fie construite sau sunt deja în proces de ridicare. Este exemplul arenelor din Timișoara, Constanța, Pitești, Ștefan cel Mare, iar cel mai recent Hunedoara.

54 de milioane de euro pentru stadionul lui Corvinul Hunedoara

Primarul Municipiului a transmis că a avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean, directorul Companiei Naționale de Investiții și cu directorul Unității de Supervizori din cadrul CNI, iar concluzia a fost următoarea: Hunedoara va contribui și ea cu procentul de 25% din valoarea investiției, un lucru ce s-a întâmplat la majoritatea arenelor costruite în prezent.

Conform edilului, Primăria Municipiului va investi aproximativ 10 milioane de euro în propriul stadion. Dan Bobuțanu a anunțat de asemenea că până la finalul lunii februarie va fi gata proiectul tehnic, punctând că abia atunci se va cunoaște exact suma pe care va trebui să o pună la bătaie instituția condusă.

Reclamă
Reclamă

În prezent, proiectul pentru stadionul Corvinului este licitat la 54 de milioane de euro, inclusiv TVA. Primarul Hunedoarei a mai menționat că arena va fi gata în doi ani, undeva în anul 2028.

În acest moment, Corvinul se află pe locul 1 în Liga a 2-a și e deja calificată în play-off, în acest an având și dreptul de a promova în primul eșalon.

A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolariA căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Reclamă
Macheta stadionului din Hunedoara
Macheta stadionului din Hunedoara
Macheta stadionului din Hunedoara
Macheta stadionului din Hunedoara
+(5)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Observator
A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
Fanatik.ro
Avocata care se lăuda că intervine la președinte și la premier, prinsă în flagrant, acuzată de o firmă că i-a dat țeapă. Ce sumă este solicitată în instanță
17:03
„Craiova e cea mai bună ca joc, dar ei…” Cum a descris-o Ianis Zicu pe Dinamo, înaintea confruntării directe
17:03
De ce Daniel Pancu a îngenuncheat în faţa jucătorilor, în vestiar: “Vă spun”
16:45
“E o veste tristă!” Ce spune Daniel Pancu despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
16:37
Marian Huja și-a dat acordul și revine în Liga 1. Cu cine semnează, după ce a fost dorit de FCSB
16:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 3 februarie
16:25
Valeriu Iftime i-a pus gând rău lui Gigi Becali, înainte de FCSB – Botoșani: „Sunt disperat să câștig”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 5 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și