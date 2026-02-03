Se face investiția de peste 50 de mil. de euro într-un oraș istoric din România. Stadionul va fi gata în doi ani - Antena Sport

Primarul Municipiului Hunedoara, Dan Bobuțanu, a făcut recent un anunț cu privire la stadiul în care se află proiectul stadionului pe care ar urma să evolueze Corvinul în viitor. Edilul a postat pe pagina sa de Facebook că instituția pe care o conduce s-a angajat să contribuie cu 25% din valoarea investiției și că la finalul lunii se va finaliza proiectul tehnic.

Perioada aceasta a fost marcată în România de anunțuri constante legate de noi arene care urmează să fie construite sau sunt deja în proces de ridicare. Este exemplul arenelor din Timișoara, Constanța, Pitești, Ștefan cel Mare, iar cel mai recent Hunedoara.

54 de milioane de euro pentru stadionul lui Corvinul Hunedoara

Primarul Municipiului a transmis că a avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean, directorul Companiei Naționale de Investiții și cu directorul Unității de Supervizori din cadrul CNI, iar concluzia a fost următoarea: Hunedoara va contribui și ea cu procentul de 25% din valoarea investiției, un lucru ce s-a întâmplat la majoritatea arenelor costruite în prezent.

Conform edilului, Primăria Municipiului va investi aproximativ 10 milioane de euro în propriul stadion. Dan Bobuțanu a anunțat de asemenea că până la finalul lunii februarie va fi gata proiectul tehnic, punctând că abia atunci se va cunoaște exact suma pe care va trebui să o pună la bătaie instituția condusă.