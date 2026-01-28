„Când te vrea Steaua, poți doar să spui ‘da’!” Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: "Clubul e faimos" - Antena Sport

După ce s-a despărțit de Nestorly Lumbu, Steaua București s-a întărit în defensivă, așa cum anunțase antrenorul Daniel Oprița. „Militarii” l-au transferat pe Nacho Bonet, fundaș spaniol în vârstă de 24 de ani, venit de la clubul catalan CF Can Vidalet.

Născut la Calvià, în Insulele Baleare, Bonet a fost crescut la juniorii lui Real Mallorca, după care a evoluat la diverse echipe din regiunea Catalonia, precum Granollers, Sabadell sau UA Horta.

Bonet a semnat imediat cu Steaua: „Singura opțiune e să spui da!”

„Când te vrea un club atât de mare, cu bază de pregătire, stadion și fani de cel mai înalt nivel, cred că singura opțiune este să spui ‘da’. Îl știu pe Álex Gualda din perioada în care am jucat amândoi la Sabadell și el mi-a zis că Steaua caută un fundaș central. Apoi, m-au contactat și nu m-am gândit de două ori, am semnat imediat”, a spus Nacho Bonet, pentru Antena Sport.

Apărătorul mallorquin spune că Steaua este cunoscută în Spania, mai ales în zona Barcelona, unde el a jucat în ultimii ani. „Lumea știe de Steaua pentru că a câștigat Cupa Campionilor în fața Barcei. Clubul e faimos în Spania, oricine se pricepe la fotbal a auzit de Steaua. Pentru mine, e o onoare să joc la o echipă care a cucerit trofeul CCE. Totodată, e și o mare responsabilitate pe care trebuie să o duc cu multă muncă”, a mai zis fundașul spaniol.

Fost junior la Real Mallorca și jucător polivalent

Chiar dacă nu a ajuns să evolueze la cel mai înalt nivel până acum, Nacho Bonet a fost un junior important la Mallorca. „Am câștigat acolo toate titlurile cu echipele de juniori. Peste toate, cel mai bun a fost ultimul an la Mallorca, când am câștigat toate cupele. Apoi, când am făcut saltul în Catalonia, cel mai bine m-am simțit la Sabadell, unde am promovat cu echipa a doua și am prins și prima echipă. Acolo l-am întâlnit pe Gualda”, a povestit Bonet.