„Când te vrea Steaua, poți doar să spui ‘da’!” Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: "Clubul e faimos" - Antena Sport

„Când te vrea Steaua, poți doar să spui 'da'!" Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: "Clubul e faimos"

„Când te vrea Steaua, poți doar să spui 'da'!" Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: "Clubul e faimos"
„Când te vrea Steaua, poți doar să spui ‘da’!” Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: “Clubul e faimos”

Ionuţ Axinescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 19:22

Când te vrea Steaua, poți doar să spui ‘da!” Noul transfer din Ghencea, nerăbdător să-i vadă pe fani: Clubul e faimos

Nacho Bonet / Arhiva personală

După ce s-a despărțit de Nestorly Lumbu, Steaua București s-a întărit în defensivă, așa cum anunțase antrenorul Daniel Oprița. „Militarii” l-au transferat pe Nacho Bonet, fundaș spaniol în vârstă de 24 de ani, venit de la clubul catalan CF Can Vidalet.

Născut la Calvià, în Insulele Baleare, Bonet a fost crescut la juniorii lui Real Mallorca, după care a evoluat la diverse echipe din regiunea Catalonia, precum Granollers, Sabadell sau UA Horta.

Bonet a semnat imediat cu Steaua: „Singura opțiune e să spui da!”

„Când te vrea un club atât de mare, cu bază de pregătire, stadion și fani de cel mai înalt nivel, cred că singura opțiune este să spui ‘da’. Îl știu pe Álex Gualda din perioada în care am jucat amândoi la Sabadell și el mi-a zis că Steaua caută un fundaș central. Apoi, m-au contactat și nu m-am gândit de două ori, am semnat imediat”, a spus Nacho Bonet, pentru Antena Sport.

Apărătorul mallorquin spune că Steaua este cunoscută în Spania, mai ales în zona Barcelona, unde el a jucat în ultimii ani. „Lumea știe de Steaua pentru că a câștigat Cupa Campionilor în fața Barcei. Clubul e faimos în Spania, oricine se pricepe la fotbal a auzit de Steaua. Pentru mine, e o onoare să joc la o echipă care a cucerit trofeul CCE. Totodată, e și o mare responsabilitate pe care trebuie să o duc cu multă muncă”, a mai zis fundașul spaniol.

Fost junior la Real Mallorca și jucător polivalent

Chiar dacă nu a ajuns să evolueze la cel mai înalt nivel până acum, Nacho Bonet a fost un junior important la Mallorca. „Am câștigat acolo toate titlurile cu echipele de juniori. Peste toate, cel mai bun a fost ultimul an la Mallorca, când am câștigat toate cupele. Apoi, când am făcut saltul în Catalonia, cel mai bine m-am simțit la Sabadell, unde am promovat cu echipa a doua și am prins și prima echipă. Acolo l-am întâlnit pe Gualda”, a povestit Bonet.

Fundaș central la bază, Nacho Bonet poate acoperi orice post în linia defensivă. „Am jucat și apărător lateral, și mijlocaș la închidere, dar cel mai bine mă simt în centrul defensivei. Joc cu multă intensitate, sunt agresiv, stau bine în marcaj, iar cu mingea îmi place să găsesc omul liber, mă descurc bine cu pasele lungi”, a explicat spaniolul.

„Abia aștept să-i văd pe ultrașii Stelei!”

Bonet spune că în acest sezon, la Can Vidalet, în a cincea ligă din Spania, a primit multă încredere, jucând meci de meci. „Cred că anul acesta sunt la un nivel fotbalistic foarte bun”, afirmă fundașul iberic, care abia așteaptă meciurile oficiale.

„Abia aștept să-i văd pe ultrașii Stelei, să-i simt cum încurajează echipa. Vrem să ajungem în play-off și să terminăm cât mai sus posibil. Asta e cel mai important. Personal, aș vrea să joc cât mai multe minute și să primim cât mai puține goluri”, a mai spus Bonet.

„Cred că România și București sunt în continuă creștere. În viitor, se va vorbi mult despre România. Țara e un pic diferită față de Spania. Mai ales vremea, aici e mult mai frig și nu prea iese soarele.”
  • Nacho Bonet vine în România din plin campionat și are meciuri în picioare. Pe 18 ianuarie, apărătorul spaniol a jucat 90 de minute în Lleida – CF Can Vidalet 0-0.
  • A trecut pe la CF Damm, o academie cunoscută în Spania, fondată în 1954 de angajații companiei de bere Estrella Damm. CF Damm i-a lansat, printre alții, pe Marc Casadó, Gerard Moreno sau Keita Balde.
  • Bonet a semnat un contract până în vară cu Steaua
