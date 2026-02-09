Caz de dopaj în România! Decizia luată instant de club + substanța găsită în corp - Antena Sport

Fotbalul din România este marcată de un nou scandal de dopaj. Fotbalistul Milos Zukanovic, care a fost până de curând legitimat la ASA Târgu Mureș, a fost despistat pozitiv la un test doping efectutat de ANAD după un meci disputat în luna noiembrie a anului 2025.
Partida din Liga 2 dintre ASA Târgu Mureș și Poli Iași de pe 10 noiembrie 2025 se anunța una obișnuită pentru eșalonul secund, însă recent a devenit “epicentrul” unui nou caz de dopaj. După meciul încheiat cu scorul de 4-0 în favoarea ardelenilor, ANAD a efectuat un control doping, iar de la gazde au venit doi fotbaliști, Milos Zukanovic și Antonio Crucero.
Zukanovic, testat pozitiv la doping
Potrivit gsp.ro, jucătorul sârb a fost testat pozitiv, în corpul său fiind găsiți metaboliți ai substanței metiltestosteron. Aceasta este un steroid anabolic-androgenic asociat cu “creșterea rapidă a masei musculare, recuperarea rapidă după efort și rezistența crescută la efort intens“, potrivit sursei citate anterior.
După acel meci, Zukanovic a mai evoluat în partidele contra celor de la CS Tunari, Concordia, CS Dinamo și ASCM Reșița, ultima partidă disputată având loc pe data de 13 decembrie 2025. De atunci, campionatul ligii secunde a fost întrerupt pentru pauza de iarnă.
Ulterior, pe 21 ianuarie 2026, Zukanovic a fost suspendat provizoriu din activitatea sportivă, în concluzia adresei ANAD figurând detaliile legate de substanța metiltestosteron. Din acea zi, ASA Târgu Mureș i-a suspendat temporar contractul atacantului, așteptând în acest moment o sentință.
Pe 27 ianuarie, Zukanovic a mers singur la audierile de la Comisia ANAD, care are timp 30 de zile să ia o decizie care poate fi ulterior atacată prin apel. În acest sezon, atacantul de 30 de ani adunase 17 partide, perioadă în care marcase trei goluri și oferise trei pase decisive.
