Au trecut la curățat terenul... cu mătura! Imagini inedite înainte de un meci de Liga 2 - Antena Sport

După pauza competițională, Liga 2 din România a revenit, etapa fiind deschisă de FC Voluntari și Steaua București. Imaginea rundei vine însă de ma Buzău, mai exact de la partida dintre Metalul și FC Bacău.

Zăpada a pus stăpânire pe suprafața de joc a gazdelor, iar organizatorii au apelat la o modalitate inedită de a curăța terenul: cu mătura. Efectele nu au fost însă cele dorite.

Imagini incredibile de la Metalul Buzău – FC Bacău

Iarna și-a intrat în rol în cele mai multe regiuni ale țării, iar lucrul acesta s-a văzut cel mai bine sâmbătă dimineață, la partida dintre Metalul Buzău și FC Bacău, din etapa 18 din Liga 2.

Organizatorii nu au făcut față cantității mari de zăpadă care a căzut în ultimele 24 de ore, iar cu câteva minute înainte de startul meciului, aceștia au curățat terenul cu niște mături.

Evident, acest lucru nu a ajutat deloc, în contextul în care la Buzău deja ningea. Aceștia au putut cel mult să traseze liniile terenului, însă stratul de zăpadă era unul vizibil pe suprafața de joc.