Au trecut la curățat terenul... cu mătura! Imagini inedite înainte de un meci de Liga 2 - Antena Sport

Au trecut la curățat terenul… cu mătura! Imagini inedite înainte de un meci de Liga 2

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 11:26

Imagine înainte de Metalul Buzău - FC Bacău / Captură FC Bacău

După pauza competițională, Liga 2 din România a revenit, etapa fiind deschisă de FC Voluntari și Steaua București. Imaginea rundei vine însă de ma Buzău, mai exact de la partida dintre Metalul și FC Bacău.

Zăpada a pus stăpânire pe suprafața de joc a gazdelor, iar organizatorii au apelat la o modalitate inedită de a curăța terenul: cu mătura. Efectele nu au fost însă cele dorite.

Imagini incredibile de la Metalul Buzău – FC Bacău

Iarna și-a intrat în rol în cele mai multe regiuni ale țării, iar lucrul acesta s-a văzut cel mai bine sâmbătă dimineață, la partida dintre Metalul Buzău și FC Bacău, din etapa 18 din Liga 2.

Organizatorii nu au făcut față cantității mari de zăpadă care a căzut în ultimele 24 de ore, iar cu câteva minute înainte de startul meciului, aceștia au curățat terenul cu niște mături.

Evident, acest lucru nu a ajutat deloc, în contextul în care la Buzău deja ningea. Aceștia au putut cel mult să traseze liniile terenului, însă stratul de zăpadă era unul vizibil pe suprafața de joc.

Cum arăta gazonul în minutul 19
Cum arăta gazonul în minutul 19 / Captură FC Bacău
