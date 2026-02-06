Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere LIVE TEXT (21:00). Julia Sauter, portdrapelul României - Antena Sport

Astăzi încep oficial Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:00. Julia Sauter va fi portdrapelul României la evenimentul care va avea loc pe San Siro.
România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere, LIVE TEXT (21:00)
Ceremonia de deschidere va dura aproximativ trei ore. Cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6- 22 februarie 2026 în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.
Întrecerile Milano Cortina 2026 se vor disputa în opt localităţi – Antholz (biathlon), Bormio (schi alpin şi schi alpinism, care îşi va face debutul olimpic), Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie), Livigno (schi freestyle, snowboarding), Milano (patinaj artistic, hochei pe gheaţă, patina viteză, short-track), Predazzo (schi sărituri, combinată nordică), Tesero (schi fond, combinată nordică).
Ceremonia de deschidere va avea loc la Milano, iar cea de închidere, la Veneţia. Ceremonia de deschidere a Milano Cortina 2026 va include apariţii ale unor artişti internaţionali, printre care Mariah Carey, câştigătoare a cinci premii Grammy, Laura Pausini, câştigătoare a unui Glob de Aur, celebrul tenor italian Andrea Bocelli, actorul şi producătorul premiat Pierfrancesco Favino şi vedeta nominalizată la Emmy din serialul The White Lotus, Sabrina Impacciatore.
La Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, unele evenimente de calificare vor începe înainte, dar Jocurile vor continua să respecte tradiţia, implicând sportivii, spectatorii şi comunităţile locale într-o sărbătoare pe scară largă. Parada delegaţiilor şi aprinderea vasului olimpic vor rămâne momentele culminante, completate de noi iniţiative care promovează incluziunea şi participarea în toate locurile de competiţie.
Pe lângă evenimentul principal din Milano, vor avea loc activităţi şi în alte zone olimpice, cu ceremonii simultane şi parade ale sportivilor în Predazzo, Livigno şi Cortina d’Ampezzo. Aceste momente vor apropia sportivii de locurile de competiţie şi vor asigura o participare largă a fanilor, spectatorilor, cetăţenilor şi rezidenţilor.
România, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina
Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă vor concura la nouă discipline sportive după cum urmează:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
- 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
- Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
- 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
- Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
- 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
- Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
- 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
- Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
- 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
- Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
- 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu
- Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
- 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
- Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
- 2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
- Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund
Premiere la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina
Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 vor introduce o abordare inovatoare a două ritualuri tradiţionale: aprinderea şi stingerea flăcării olimpice. Aceste momente, care simbolizează unitatea, fraternitatea între naţiuni şi spiritul sportiv global, vor fi multiplicate.
Pentru prima dată, vor exista două flăcări olimpice:
• Una va fi amplasată în Milano, la Arco della Pace, un punct de reper al oraşului.
• Ceălaltă va fi în Cortina d’Ampezzo, în Piazza Dibona, inima oraşului montan.
Mascotele Tina şi Milo vor fi însoţite în călătoria olimpică de şase ghiocei botezaţi „The Flo”.
Necunoscut publicului larg în urmă cu câteva săptămâni, Riccardo, în vârstă de 11 ani, va avea şi el un „rol simbolic” în cadrul acestei ceremonii. Povestea lui a emoţionat Italia atunci când a fost dat jos dintr-un autobuz în regiunea Cortina d’Ampezzo, pentru că nu avea bilet la tariful olimpic, şi a fost nevoit să parcurgă şase kilometri pe jos, singur, în frig.
Toţi aceştia vor evolua sub privirile a 75.000 de spectatori, numai la San Siro. Un stadion unde se vor afla numeroase personalităţi politice şi şefi de stat, Statele Unite fiind reprezentate de vicepreşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.
