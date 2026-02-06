Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere LIVE TEXT (21:00). Julia Sauter, portdrapelul României - Antena Sport

Astăzi încep oficial Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 21:00. Julia Sauter va fi portdrapelul României la evenimentul care va avea loc pe San Siro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România va fi reprezentată de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ceremonia de deschidere, LIVE TEXT (21:00)

Ceremonia de deschidere va dura aproximativ trei ore. Cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6- 22 februarie 2026 în Italia. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

Întrecerile Milano Cortina 2026 se vor disputa în opt localităţi – Antholz (biathlon), Bormio (schi alpin şi schi alpinism, care îşi va face debutul olimpic), Cortina d’Ampezzo (bob, curling, skeleton, schi alpin, sanie), Livigno (schi freestyle, snowboarding), Milano (patinaj artistic, hochei pe gheaţă, patina viteză, short-track), Predazzo (schi sărituri, combinată nordică), Tesero (schi fond, combinată nordică).

Ceremonia de deschidere va avea loc la Milano, iar cea de închidere, la Veneţia. Ceremonia de deschidere a Milano Cortina 2026 va include apariţii ale unor artişti internaţionali, printre care Mariah Carey, câştigătoare a cinci premii Grammy, Laura Pausini, câştigătoare a unui Glob de Aur, celebrul tenor italian Andrea Bocelli, actorul şi producătorul premiat Pierfrancesco Favino şi vedeta nominalizată la Emmy din serialul The White Lotus, Sabrina Impacciatore.