Franța, victorie la meciul de deschidere al Turneului celor 6 Națiuni. "Cocoșii galici" s-au distrat cu Irlanda - Antena Sport

Selecţionata de rugby a Franţei şi-a început campania de apărare a titlului în Turneul celor Şase Naţiuni, învingând cu scorul de 36-14 (22-0) naţionala Irlandei joi seara pe Stade de France.

Antoine Dupont şi Matthieu Jalibert, ambii reveniţi în echipa Franţei după o absenţă de un an, au orchestrat ritmul de atac al gazdelor, cu autoritate şi precizie, elevii selecţionerului Fabien Galthie reuşind o primă oră de joc aproape impecabilă.

Franța, victorie categorică la Six Nations

“Les Bleus” au înscris cinci eseuri, prin Louis Bielle-Biarrey (2), Matthieu Jalibert, Charles Ollivon şi Theo Attissogbe, restul punctelor venind din gheata lui Thomas Ramos (4 transformări şi o lovitură de penalitate).

După o primă repriză fără punct marcat, irlandezii au răspuns în repriza secundă cu două eseuri rapide, reuşite de Nick Timoney şi Michael Milne, ambele transformate de Sam Prendergast. Sâmbătă sunt programate celelalte două meciuri ale etapei inaugurale din Six Nations 2026, Italia – Scoţia şi Anglia – Ţara Galilor.