Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică. Întrebările care l-au deranjat - Antena Sport

Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică. Întrebările care l-au deranjat

Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică. Întrebările care l-au deranjat

Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică. Întrebările care l-au deranjat

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 9:14

Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică. Întrebările care l-au deranjat

Marius Şumudică şi Karim Benzema, după Al Okhdood - Al-Hilal/ X

Karim Benzema (38 de ani) a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică, în Al Okhdood – Al-Hilal 0-6. Fostul câştigător al Balonului de Aur a avut un debut perfect la formaţia pregătită de Simone Inzaghi.

Karim Benzema a fost transferat de Al-Hilal de la Al-Ittihad în această iarnă. Fotbalul saudit este afectat de un scandal uriaş, după ce Cristiano Ronaldo a refuzat să mai joace la Al-Nassr, pe motiv că Fondul Public de Investiţii o favorizează pe echipa lui Benzema.

Karim Benzema a răbufnit, după ce a marcat un hat-trick împotriva lui Marius Şumudică

După meciul cu echipa lui Marius Şumudică, Karim Benzema s-a enervat în timpul interviului. Starul francez a fost deranjat de întrebările primite privind fosta lui echipă.

“(N.r. De ce ai plecat?) Vorbim despre meci? Să vorbim despre meci. A fost o prestaţie bună, mă simt bine cu astfel de jucători, cu echipa aceasta, luptăm împreună.

(N.r. Adică te-au ajutat mai mult faţă de jucătorii lui Al-Ittihad) Nu am spus asta, am spus că mă simt bine. E diferit. (N.r. De ce nu ţi-ai luat rămas bun de la jucătorii lui Al-Ittihad?) Ce? Ştii tu? Nu ştii, întreabă-i”, a declarat Karim Benzema, în timpul unui interviu acordat în presa din Arabia Saudită.

Karim Benzema a deschis scorul în minutul 31 al partidei de pe terenul lui Al Okhdood, din etapa a 21-a din prima ligă saudită. Starul francez a reuşit “dubla” în minutul 60, iar golul al treilea l-a marcat patru minute mai târziu. Pentru Al-Hilal au mai marcat Malcom şi Al Dawsari, cu o “dublă”.

După meci, Karim Benzema şi Marius Şumudică s-au îmbrăţişat. Cei doi au purtat un scurt dialog pe teren, starul francez fiind zâmbitor, consolându-l pe antrenorul român după eşecul usturător suferit.

Comentarii


1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 5 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 6 Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala
