Peluza Sud Craiova a sărbătorit victoria din instanță a lui Adrian Mititelu. Bannerul afișat la "Ion Oblemenco" - Antena Sport

O facțiune de suporteri din cadrul Peluzei Sud Craiova, galerie care în ultimii ani a susținut-o pe FCU Craiova, a sărbătorit chiar din fața stadionului “Ion Oblemenco” victoria din instanță a favoriților lor în procesul contra celor de la CS Universitatea Craiova.

Ultrașii au mers la arena din Bănie în seara în care rivala lor din Liga 1 a întâlnit-o pe Oțelul Galați, meci câștigat de trupa lui Filipe Coelho cu scorul de 1-0.

Peluza Sud Craiova, mesaj triumfător din fața stadionului “Ion Oblemenco”

Ziua de 5 februarie 2026 a fost una de sărbătoare pentru FCU Craiova și pentru suporterii ei. Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan sigla, trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991. După ce Adrian Mititelu a exultat după decizia instanței care poate fi atacată prin recurs, o reacție din partea suporterilor nu a întârziat.

Facțiunea “Boys Craiova”, componentă a Peluzei Sud, s-au afișat în fața stadionului “Ion Oblemenco” în seara în care rivala din Liga 1 a învins-o pe Oțelul Galați. Bannerul expus de suporteri a făcut referire la decizia de joi a Curții de Apel Timișoara: “De-a lungul anilor noi ne-am păstrat credința / 5.02.2026 Justiția face dreptate pentru Știința!“.