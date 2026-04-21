Home | Fotbal | Liga Campionilor Asiei | Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0. Japonezii au deschis scorul după o eroare a lui Bogdan Planic!
LIVE VIDEO

Bogdan Stănescu Publicat: 21 aprilie 2026, 20:35

Comentarii
Bogdan Planic, într-un meci al lui Shabab Al-Ahli / Profimedia Images

A doua semifinală din Liga Campionilor Asiei, Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli, e în direct în AntenaPLAY marţi, de la ora 19:15. Meciul va putea fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic (34 de ani), e titular în a doua semifinală a Ligii Campionilor Asiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prima finalistă, Al-Ahli Saudi, îşi va afla adversara din ultimul act al Ligii Campionilor Asiei, după ce a învins-o cu 2-1 pe Vissel Kobe în prima semifinală a competiţiei.

Min. 63: Gol anulat pentru Shabab Al-Ahli. Reuşita a fost anulată pentru offside

Min. 60: Bogdan Planic a fost înlocuit cu Mateus

Min. 40: Centralul a dictat iniţial penalty pentru Machida, dar a întors decizia la VAR!

Reclamă
Reclamă

Min. 12: Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0! Soma a deschis scorul după o gafă teribilă a lui Bogdan Planic

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
Reclamă

Machida Zelvia (3-4-2-1): Tani – Shoji, Okamura, Nakayama – Nakamura, Mae, Lavi, Hayashi – Erik, Soma – Yengi Antrenor: Go Kuroda

Shabab Al-Ahli (4-2-3-1): Almeqbaali – Gomes, Renan, Bogdan Planic, K.S. – Breno, Afagh – Y. Cesar, Federico Cartabia, G. Bala – Alamiri Antrenor: Paulo Sousa

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Observator
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
Fanatik.ro
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
20:32

Gaziantep, anunț oficial despre venirea lui Mirel Rădoi: „Acord preliminar”
20:20

Mexic își va schimba selecționerul, după Campionatul Mondial 2026: „Contractul s-a semnat”
19:53

FIFA, anunţ uriaş! Când scoate la vânzare noi bilete la World Cup 2026, cel mai tare Mondial din istorie!
19:48

„Are o mare obsesie”. Ilie Dumitrescu a dezvăluit ce i-a spus Gică Hagi, după preluarea naționalei
19:22

„Să aducă pe cineva în locul meu”. Antrenorii excluși de Mihai Stoica din cursa pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi la FCSB
19:09

LIVE TEXTFC Argeș – U Cluj 1-0. Gol anulat pentru gazde, în prima semifinală din Cupa României
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 4 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 5 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 6 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB