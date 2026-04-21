Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0. Japonezii au deschis scorul după o eroare a lui Bogdan Planic!

A doua semifinală din Liga Campionilor Asiei, Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli, e în direct în AntenaPLAY marţi, de la ora 19:15. Meciul va putea fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic (34 de ani), e titular în a doua semifinală a Ligii Campionilor Asiei.

Prima finalistă, Al-Ahli Saudi, îşi va afla adversara din ultimul act al Ligii Campionilor Asiei, după ce a învins-o cu 2-1 pe Vissel Kobe în prima semifinală a competiţiei.

Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0 LIVE VIDEO

Min. 63: Gol anulat pentru Shabab Al-Ahli. Reuşita a fost anulată pentru offside

Min. 60: Bogdan Planic a fost înlocuit cu Mateus

Min. 40: Centralul a dictat iniţial penalty pentru Machida, dar a întors decizia la VAR!