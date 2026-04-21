Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0. Japonezii au deschis scorul după o eroare a lui Bogdan Planic!

A doua semifinală din Liga Campionilor Asiei, Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli, e în direct în AntenaPLAY marţi, de la ora 19:15. Meciul va putea fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Fostul jucător al FCSB-ului, Bogdan Planic (34 de ani), e titular în a doua semifinală a Ligii Campionilor Asiei.
Prima finalistă, Al-Ahli Saudi, îşi va afla adversara din ultimul act al Ligii Campionilor Asiei, după ce a învins-o cu 2-1 pe Vissel Kobe în prima semifinală a competiţiei.
Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0 LIVE VIDEO
Min. 63: Gol anulat pentru Shabab Al-Ahli. Reuşita a fost anulată pentru offside
Min. 60: Bogdan Planic a fost înlocuit cu Mateus
Min. 40: Centralul a dictat iniţial penalty pentru Machida, dar a întors decizia la VAR!
Min. 12: Machida Zelvia – Shabab Al-Ahli 1-0! Soma a deschis scorul după o gafă teribilă a lui Bogdan Planic
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Machida Zelvia (3-4-2-1): Tani – Shoji, Okamura, Nakayama – Nakamura, Mae, Lavi, Hayashi – Erik, Soma – Yengi Antrenor: Go Kuroda
Shabab Al-Ahli (4-2-3-1): Almeqbaali – Gomes, Renan, Bogdan Planic, K.S. – Breno, Afagh – Y. Cesar, Federico Cartabia, G. Bala – Alamiri Antrenor: Paulo Sousa
- Galeno, gol de senzaţie! Echipa lui, Al Ahli Saudi, s-a calificat în finala Ligii Campionilor Asiei
- Al-Wasl – Al Nassr 0-4. Echipa lui Ronaldo a făcut spectacol și s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor Asiei 2
- Cristiano Ronaldo, ratare uluitoare în meciul cu Al-Wasl! Portughezul a trimis peste poartă din 4 metri
- Buriram – Shabab Al-Ahli 2-3. Echipa lui Bogdan Planic s-a calificat dramatic în semifinale, după prelungiri!
- Machida – Al-Ittihad 1-0. Surpriză uriașă în Liga Campionilor Asiei