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Ce lovitură! Un club din România nu a primit licența. CS Dinamo poate profita

Andrei Nicolae Publicat: 6 iunie 2026, 16:36

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Ce lovitură! Un club din România nu a primit licența. CS Dinamo poate profita

Fotografie din Concordia Chiajna - FC Bacău / Sport Pictures

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Problematica legată de obținerea licențelor în fotbalul românesc nu esta una ieșită din comun, iar acum un club din Liga a 2-a “tremură” în acest sens. FC Bacău, echipa finanțată de frații Pavăl, nu a primit provizoriu dreptul de a evolua în sezonul viitor în eșalonul secund, însă decizia nu este una finală, având posibilitatea să fie atacată în maximum cinci zile.

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FC Bacău are în spate doi dintre cei mai bogați români, însă cu toate acestea clubul este în pericol să nu evolueze în sezonul viitor de ligă secundă, deși din punct de vedere sportiv și-a obținut acest drept. Potrivit surselor prosport.ro, formația din Moldova nu a primit licența pentru stagiunea 2026/27 din Liga a 2-a.

FC Bacău, în pericol să nu joace în sezonul viitor de Liga a 2-a

Echipa antrenată de Costel Enache mai are totuși o șansă să se salveze, pentru că poate face apel în maximum cinci zile, aspect confirmat inclusiv de un membru din conducerea clubului care este convins că problema se va rezolva

Anumite documente nu s-au putut încărca în platforma Football Connect și au lipsit la licențiere, acesta e motivul pentru care nu ni s-a acordat licențierea.

Marți voi fi la București, prezint toate actele la Apel, e o simplă formalitate. Nu avem emoții“, a spus Bogdan Ghica, team manager la academie, conform sursei citate anterior.

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În cazul în care decizia de la recurs va fi aceeași, iar FC Bacău va rămâne în continuare fără licență pentru Liga a 2-a, echipa care va profita va fi CS Dinamo, care a retrogradat în eșalonul al treilea după ce a fost învinsă de CS Șelimbăr în barajul de menținere.

FC Bacău, de cealaltă parte, a terminat pe primul loc Grupa B din play-out-ul ligii secunde. Formația moldovenilor este finanțată de frații Pavăl la nivel de academie în mare parte și puțin la nivel de seniori.

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