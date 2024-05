Yokohama - Al Ain 2-1 a fost în AntenaPLAY. Japonezii au nevoie să nu piardă în retur pentru a cuceri Liga Campionilor Asiei! - Antena Sport

Yokohama a încheiat faza grupelor pe primul loc în Grupa A, într-o grupă din care au mai făcut parte Shandong Taishan, Incheon şi Kaya. În optimi, formaţia din Japonia a trecut de Bangkok United, după care a întâlnit-o din nou pe Shandong, în sferturi. În semifinale, japonezii au trecut de Ulsan HD, echipa care a eliminat-o pe Jeonbuk, fosta echipă a lui Dan Petrescu.

De partea cealaltă, Al Ain a avut şi ea un parcurs impresionant. Formaţia din Emirate a câştigat fără emoţii grupa din care au mai făcut parte Al Feiha, Pakhtakor şi Ahal. În optimi, Al Ain a trecut de Nasaf Qarshi din Uzbekistan, după care a eliminat-o pe Al Nassr în sferturi, echipa lui Cristiano Ronaldo. În semifinale, Al Ain a răpus celălalt gigant din Arabia Saudită, Al Hilal.

Dacă pentru Yokohama, câştigarea trofeului ar reprezenta o premieră, Al Ain are şansa de a-şi trece în cont al doilea trofeu, după ce s-a impus şi în ediţia din 2003.

