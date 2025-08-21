Prima reacţie a lui Mihai Rotaru după victoria importantă obţinută de Universitatea Craiova cu Başakşehir! - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Mihai Rotaru după victoria importantă obţinută de Universitatea Craiova cu Başakşehir!

Conference League

Prima reacţie a lui Mihai Rotaru după victoria importantă obţinută de Universitatea Craiova cu Başakşehir!

Publicat: 21 august 2025, 23:23

Prima reacţie a lui Mihai Rotaru după victoria importantă obţinută de Universitatea Craiova cu Başakşehir!

Mihai Rotaru / AntenaSport

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a reacţionat după victoria importantă obţinută de echipa lui, în deplasare, împotriva formaţiei turce Istanbul Başakşehir.

Rotaru le-a transmis jucătorilor să se concentreze pe meciul cu Petrolul până la partida decisivă cu Istanbul Başakşehir, de acasă. Craiova va juca duminică, de la 18:30, cu Petrolul, după care, joia viitoare, de la 20:30, o va înfrunta pe Istanbul Başakşehir în meciul care va decide dacă oltenii merg în grupa principală din UEFA Conference League.

Mihai Rotaru: “Un rezultat bun, dar totul se joacă pe Oblemenco”

A fost un meci de calificare în faza ligii, foarte greu. Un rezultat bun, dar totul se joacă pe Oblemenco. Faptul că jucăm acasă ne da șansa noastră. Toată lumea concentrată la meciul cu Petrolul acum!

Nu mă mai întrebați cu emoțiile! Doar cu echipa a doua nu avem emoții, atunci când jucăm în Cupa României. Nu că avem emoții, suntem îmbibați de emoții! Așa e în fotbal”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro după Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2.

Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2

Echipa Universitatea Craiova a câştigat joi seara, în deplasare, cu 2-1, în faţa formaţiei Istanbul Başakşehir, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Craiovenii şi-au anunţat intenţiile ofensive încă de la “bomba” lui Bancu, care a trecut razant cu poarta turcilor, în minutul 6. Elevii lui Mirel Rădoi au deschis scorul în minutul 45+2, la o fază creată de Al Hamlawi. Atacantul craiovean a plecat pe contraatac, s-a descurcat de minune printre fundaşii gazdelor şi a trimis în faţa porţii, de unde Cicâldău a agăţat mingea împingând-o în poartă, din faţa lui Şengezer.

Turcii au fost mai periculoşi în startul reprizei secunde, când Crespo, în minutul 50, şi Brnic, în minutul 56, au încercat poarta lui Isenko. Oltenii au replicat prin şutul lui Baiaram, din minutul 60, iar un minut mai târziu Carlos Mora a adus al doilea gol pentru Craiova. Romanchuk a executat rapid un aut, mingea a ajuns la Carlos Mora şi acesta a pătruns în careu, înscriind la colţul scurt. Tudor Băluţă a şutat şi el în minutul 65, dar Şengezer a scos în corner.

Turcii au venit cu şansa irosită de Onur Bulut, şut puternic din marginea careului, respins de Isenko. Bancu a trimis mingea pe lângă poartă, în minutul 80, dar gazdele au redus din diferenţă prin internaţionalul irlandez Festy Ebosele, care a insistat la o minge în careul craiovean şi l-a învins pe Isenko, acesta deviind în propria poartă şutul-centrare al lui Ebosele. Turcii au căutat golul egalizator, dar nu l-au găsit şi partida de la Istanbul s-a terminat cu o victorie meritată a Craiovei, cu 2-1.

