Prima reacţie a lui Mihai Rotaru după victoria importantă obţinută de Universitatea Craiova cu Başakşehir! - Antena Sport

Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a reacţionat după victoria importantă obţinută de echipa lui, în deplasare, împotriva formaţiei turce Istanbul Başakşehir.

Rotaru le-a transmis jucătorilor să se concentreze pe meciul cu Petrolul până la partida decisivă cu Istanbul Başakşehir, de acasă. Craiova va juca duminică, de la 18:30, cu Petrolul, după care, joia viitoare, de la 20:30, o va înfrunta pe Istanbul Başakşehir în meciul care va decide dacă oltenii merg în grupa principală din UEFA Conference League.

Mihai Rotaru: “Un rezultat bun, dar totul se joacă pe Oblemenco”

„A fost un meci de calificare în faza ligii, foarte greu. Un rezultat bun, dar totul se joacă pe Oblemenco. Faptul că jucăm acasă ne da șansa noastră. Toată lumea concentrată la meciul cu Petrolul acum!

Nu mă mai întrebați cu emoțiile! Doar cu echipa a doua nu avem emoții, atunci când jucăm în Cupa României. Nu că avem emoții, suntem îmbibați de emoții! Așa e în fotbal”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro după Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2.

Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2

Echipa Universitatea Craiova a câştigat joi seara, în deplasare, cu 2-1, în faţa formaţiei Istanbul Başakşehir, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.