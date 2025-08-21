Mirel Rădoi, după Başakşehir - Universitatea Craiova 1-2: "Jucătorii mai au o repriză să intre în istorie" - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, s-a declarat “fericit pe jumătate” după victoria echipei sale, din deplasare, cu Istanbul Başakşehir.

El le-a transmis jucătorilor că au şansa de a intra în istorie dacă vor obţine calificarea în grupa principală din Conference League. Ar fi o premieră pentru olteni.

Mirel Rădoi, prudent după victoria cu Başakşehir: “Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor”

“Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit.

S-a văzut că sunt o echipă bună. Am anulat spațiul din spatele apărării. Ne-am făcut lecțiile. Au multe momente în care sunt relaxați. Cred că relaxarea în defensivă îi costă mult.

Benzile ar trebui să apară din ce în ce mai mult, dacă atacanții sunt om la om. Am pregătit să aducem centrări la prima bară. Mora a luat decizia cea bună la gol. Cu astfel de echipe e bine să termini acțiunea.