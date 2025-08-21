Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, după Başakşehir - Universitatea Craiova 1-2: "Jucătorii mai au o repriză să intre în istorie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Mirel Rădoi, după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2: “Jucătorii mai au o repriză să intre în istorie”

Mirel Rădoi, după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2: “Jucătorii mai au o repriză să intre în istorie”

Publicat: 21 august 2025, 23:33

Comentarii
Mirel Rădoi, după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2: Jucătorii mai au o repriză să intre în istorie

Mirel Rădoi / Profimedia Images

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, s-a declarat “fericit pe jumătate” după victoria echipei sale, din deplasare, cu Istanbul Başakşehir.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El le-a transmis jucătorilor că au şansa de a intra în istorie dacă vor obţine calificarea în grupa principală din Conference League. Ar fi o premieră pentru olteni.

Mirel Rădoi, prudent după victoria cu Başakşehir: “Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor”

Fericit pe jumătate. Am câștigat o repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor. Sper să ne calificăm. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zone pe care noi le-am pregătit.

S-a văzut că sunt o echipă bună. Am anulat spațiul din spatele apărării. Ne-am făcut lecțiile. Au multe momente în care sunt relaxați. Cred că relaxarea în defensivă îi costă mult.

Benzile ar trebui să apară din ce în ce mai mult, dacă atacanții sunt om la om. Am pregătit să aducem centrări la prima bară. Mora a luat decizia cea bună la gol. Cu astfel de echipe e bine să termini acțiunea.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi, către Isenko, după gafa portarului de la golul turcilor: “Trebuie să blochezi poarta la Craiova”

Avem o misiune mai ușoară. Parcă îl ajută Dumnezeu pe Isenko că a greșit-o la 0-2. Nu i-a fost ușor. L-am îmbărbătat. I-am zis în vestiar. ‘Trebuie să blochezi poarta la Craiova’. La scorul ăsta suntem calificați.

Dacă nu aducem ceva în plus, să alergăm cu un kilometru mai mult… Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova.

(n.r. de ce a fost scos Mora de pe teren în minutul 52) Nici noi nu am înțeles. Avea jambierii sus, dar nu erau sus. Îi avea tăiați, dar de ce îi avea tăiați, când toți îi taie. I-a acoperit. La pauză au spus că nu mai e treaba lor (n.r. a arbitrilor). Jucătorii mai au o repriză să intre în istoria Universității Craiova”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2.

Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"
Reclamă

Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova 1-2

Echipa Universitatea Craiova a câştigat joi seara, în deplasare, cu 2-1, în faţa formaţiei Istanbul Başakşehir, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Craiovenii şi-au anunţat intenţiile ofensive încă de la “bomba” lui Bancu, care a trecut razant cu poarta turcilor, în minutul 6. Elevii lui Mirel Rădoi au deschis scorul în minutul 45+2, la o fază creată de Al Hamlawi. Atacantul craiovean a plecat pe contraatac, s-a descurcat de minune printre fundaşii gazdelor şi a trimis în faţa porţii, de unde Cicâldău a agăţat mingea împingând-o în poartă, din faţa lui Şengezer.

Turcii au fost mai periculoşi în startul reprizei secunde, când Crespo, în minutul 50, şi Brnic, în minutul 56, au încercat poarta lui Isenko. Oltenii au replicat prin şutul lui Baiaram, din minutul 60, iar un minut mai târziu Carlos Mora a adus al doilea gol pentru Craiova. Romanchuk a executat rapid un aut, mingea a ajuns la Carlos Mora şi acesta a pătruns în careu, înscriind la colţul scurt. Tudor Băluţă a şutat şi el în minutul 65, dar Şengezer a scos în corner.

Turcii au venit cu şansa irosită de Onur Bulut, şut puternic din marginea careului, respins de Isenko. Bancu a trimis mingea pe lângă poartă, în minutul 80, dar gazdele au redus din diferenţă prin internaţionalul irlandez Festy Ebosele, care a insistat la o minge în careul craiovean şi l-a învins pe Isenko, acesta deviind în propria poartă şutul-centrare al lui Ebosele. Turcii au căutat golul egalizator, dar nu l-au găsit şi partida de la Istanbul s-a terminat cu o victorie meritată a Craiovei, cu 2-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Observator
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
Fanatik.ro
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
23:23
Neluțu Varga, prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: “El e răspunzător!”
23:23
Prima reacţie a lui Mihai Rotaru după victoria importantă obţinută de Universitatea Craiova cu Başakşehir!
23:11
Comunicatul lui CFR Cluj după umilinţa istorică din meciul cu Hacken!
23:10
LIVE TEXTAberdeen – FCSB 1-2. Polvara a redus din diferență! Campioana României, în 10 oameni
22:43
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!”
22:40
Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2. Victorie importantă pentru olteni! Au marcat Cicâldău şi Mora
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 4 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 5 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 6 Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”