„Oui we more!” Presa internațională se înclină în fața meciului istoric PSG – Bayern

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.
Bayern a avut 1-0, însă PSG a condus apoi cu 2-1 și 5-2. Pe final, bavarezii au relansat după cu alte două goluri.
Reacțiile din presa internațională
- „FOTBAL TOTAL” — L’Équipe
- „PSG câștigă un meci legendar” — Marca
- „Un spectacol total, fără frâne” — AS
- „Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri europene din ultimii ani” — BBC Sport
- „Apărarea a dispărut complet într-un meci de gală” — The Guardian
- „PSG și Bayern au oferit un thriller total în semifinală” — The Sun
- „PSG câștigă cu Bayern într-o semifinală istorică de UCL cu 9 goluri” — ESPN
- „Oui want more” – The Telegraph
