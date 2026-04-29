„Oui we more!” Presa internațională se înclină în fața meciului istoric PSG – Bayern

Sebastian Ujica Publicat: 29 aprilie 2026, 9:21

Prima pagină din Sport de Catalunya după PSG - Bayern

PSG – Bayern Munchen, manșa tur a semifinalei de UEFA Champions League, a fost o „odă pentru fotbal”, după cum scriu spaniolii de la Sport. Cele 9 goluri reprezintă semifinala cu cele mai multe goluri din istoria competiției.

Bayern a avut 1-0, însă PSG a condus apoi cu 2-1 și 5-2. Pe final, bavarezii au relansat după cu alte două goluri.

Reacțiile din presa internațională

  • „FOTBAL TOTAL” — L’Équipe
  • „PSG câștigă un meci legendar” — Marca
  • „Un spectacol total, fără frâne” — AS
  • „Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri europene din ultimii ani” — BBC Sport
  • „Apărarea a dispărut complet într-un meci de gală” — The Guardian
  • „PSG și Bayern au oferit un thriller total în semifinală” — The Sun
  • „PSG câștigă cu Bayern într-o semifinală istorică de UCL cu 9 goluri” — ESPN
  • „Oui want more” – The Telegraph
