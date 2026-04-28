Record absolut în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie așa ceva

Manșa tur a semifinalei dintre Paris Saint Germain și Bayern Munchen a intrat direct în istoria UEFA Champions League, după o desfășurare incredibilă a partidei disputate în capitala Franței.
Nu mai puțin de nouă goluri s-au înscris în duelul de pe Parc des Princes, care s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Luis Enrique, deținătoarea trofeului.
PSG – Bayern, semifinala în care s-au marcat cele mai multe goluri
Paris Saint Germain – Bayern Munchen a fost meciul recordurilor în UEFA Champions League. Harry Kane a deschis scorul din lovitură de la 11 metri și a devenit primul englez din istorie care punctează în șase partide consecutive în cea mai tare competiție inter-cluburi.
Mai mult decât atât, disputa care a avut loc la Paris a venit la pachet cu un record unic în istoria competiției. Concret, PSG – Bayern este semifinala cu cele mai multe goluri înscrise din istoria Ligii Campionilor.
De asemenea, este și semifinala în care s-au marcat cele mai multe goluri într-o singură repriză. La pauză, scorul a fost 3-2 în favoarea grupării pariziene, după ce Ousmane Dembele a transformat o lovitură de la 11 metri.
🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: For the first time in Champions League history, 9 goals have been scored a single semi-final leg:
💥 17' PSG 0-1 Bayern Munich
💥 24' PSG 1-1 Bayern Munich
💥 33' PSG 2-1 Bayern Munich
💥 43' PSG 2-2 Bayern Munich
💥 45' PSG 3-2 Bayern Munich
💥 55' PSG 4-2… pic.twitter.com/1ZTrROnSlK
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 28, 2026
8 – At 5-3 to PSG, this is now the highest scoring semi-final match overall in UEFA Champions League history. Fest. https://t.co/dSj6bdxghi
— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026
