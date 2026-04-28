Record absolut în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie așa ceva

Manșa tur a semifinalei dintre Paris Saint Germain și Bayern Munchen a intrat direct în istoria UEFA Champions League, după o desfășurare incredibilă a partidei disputate în capitala Franței.

Nu mai puțin de nouă goluri s-au înscris în duelul de pe Parc des Princes, care s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Luis Enrique, deținătoarea trofeului.

PSG – Bayern, semifinala în care s-au marcat cele mai multe goluri

Paris Saint Germain – Bayern Munchen a fost meciul recordurilor în UEFA Champions League. Harry Kane a deschis scorul din lovitură de la 11 metri și a devenit primul englez din istorie care punctează în șase partide consecutive în cea mai tare competiție inter-cluburi.

Mai mult decât atât, disputa care a avut loc la Paris a venit la pachet cu un record unic în istoria competiției. Concret, PSG – Bayern este semifinala cu cele mai multe goluri înscrise din istoria Ligii Campionilor.

De asemenea, este și semifinala în care s-au marcat cele mai multe goluri într-o singură repriză. La pauză, scorul a fost 3-2 în favoarea grupării pariziene, după ce Ousmane Dembele a transformat o lovitură de la 11 metri.