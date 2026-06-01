Violenţe la Paris după finala Ligii Campionilor: peste 890 de reţineri

Violenţele urbane care au marcat victoria echipei PSG în finala Ligii Campionilor au dus la 890 de reţineri, a declarat, luni dimineaţă, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, la postul de radio France Inter. „O creştere de peste 45% faţă de 2025”, a precizat acesta.

„Ştiam că acest eveniment va da naştere la dezordini, aşa că am pus în aplicare un dispozitiv excepţional, cu instrucţiuni extrem de ferme. Au avut loc intervenţii sistematice pentru a pune capăt acestor abuzuri”, a subliniat ministrul, afirmând că „dacă au fost atât de multe reţineri, înseamnă că s-a lucrat bine”.

Violenţe la Paris după finala Ligii Campionilor

El a respins cu tărie acuzaţia că ar fi „în negare”.

Rămâne însă faptul că numeroase magazine au fost jefuite, centura Parisului a fost invadată, iar pe străzi au izbucnit violenţe. De ce nu a putut fi evitat acest haos? „Este o misiune complexă, cu grupuri ostile şi foarte mobile care profită de aceste momente festive pentru a distruge şi a jefui. Măsurile poliţieneşti vizează prevenirea acestora. În ansamblu, acestea au funcţionat, chiar dacă deplâng jafurile”, a declarat Laurent Nunez, adăugând că 178 de poliţişti şi jandarmi au fost răniţi în timpul intervenţiilor.