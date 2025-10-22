Italienii, remember emoţionant despre Gică Hagi înainte de FCSB-Bologna: "Maradona din Carpaţi". Ce scriu şi de Alibec - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Italienii, remember emoţionant despre Gică Hagi înainte de FCSB-Bologna: “Maradona din Carpaţi”. Ce scriu şi de Alibec

Radu Constantin Publicat: 22 octombrie 2025, 10:22

Gică Hagi, înaintea unui meci al României - Profimedia Images

Înainte de meciul cu FCSB, presa italiană a făcut un scurt CV al adversarului pe care Bologna urmează să-l întâlească în Liga Europa. După ce au amintit disputa în instanţă, în urma căreia FCSB a pierdut dreptul de a folosi numele de Steaua, italienii rememorează cariera lui Gică Hagi, şi trecutul pe care acesta l-a avut ca jucător la Steaua, dar şi în Italia.

“Când spui Steaua te gîndeşti imediat la cel mai talent fotbalist din istoria României. Este imposibil să nu-l menţionăm pe Gică Hagi. Supranumit Maradona din Carpaţi, datorită acelui stâng senzaţional,combinat cu o fantezie nemărginită, în carieră a câştigat trofee peste tot – în România, Spania şi Turcia. Mijlocaş ofensiv cu parfum de nostalgie, Hagi a fost inclus de şase ori în prestigioasa listă a Balonului de Aur şi, printre altele, a mai jucat la Brescia, Barcelona şi Galatasaray”, scrie bolognatoday.it.

Apoi, italienii amintesc şi de Alibec, jucător anunţat de Gigi Becali titular în disputa cu Bologna.

“În final, o curiozitate de nișă pentru adevărații cunoscători: printre jucătorii disponibili ai lui Charalambous se numără și un fost jucător al lui Bologna. Cine? Simplu: Denis Alibec, un atacant central român care a venit la o vârstă foarte fragedă la Bologna în sezonul 2013-2014, dar a reușit doar trei apariții în total în Serie A și Coppa Italia”, au scris italienii.

Denis Alibec pleacă în iarnă de la FCSB?

Gigi Becali a anunţat că Alibec va juca în meciul cu Bologna din Europa League. FCSB – Bologna se dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Meciul poate să fie unul decisiv pentru viitorul lui la FCSB.

Să plece dacă vrea. Habar n-am ce ziceți. Ce, mă uit eu la online? Stau liniștit, îmi văd de viața mea. Nu-mi trebuie, tată, mie. Habar n-am (n.r: dacă pleacă Alibec). E posibil. (n.r.: Îl vreți în continuare?) Păi abia a început treaba, trebuie să-l vedem. Hai să-l vedem joi dacă merită (n.r: în meciul cu Bologna). Dacă dă gol și câștigăm? Păi atunci ce să mai… o să joace joi și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru sport.ro.

 

