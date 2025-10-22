Italienii, remember emoţionant despre Gică Hagi înainte de FCSB-Bologna: "Maradona din Carpaţi". Ce scriu şi de Alibec - Antena Sport

Înainte de meciul cu FCSB, presa italiană a făcut un scurt CV al adversarului pe care Bologna urmează să-l întâlească în Liga Europa. După ce au amintit disputa în instanţă, în urma căreia FCSB a pierdut dreptul de a folosi numele de Steaua, italienii rememorează cariera lui Gică Hagi, şi trecutul pe care acesta l-a avut ca jucător la Steaua, dar şi în Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Când spui Steaua te gîndeşti imediat la cel mai talent fotbalist din istoria României. Este imposibil să nu-l menţionăm pe Gică Hagi. Supranumit Maradona din Carpaţi, datorită acelui stâng senzaţional,combinat cu o fantezie nemărginită, în carieră a câştigat trofee peste tot – în România, Spania şi Turcia. Mijlocaş ofensiv cu parfum de nostalgie, Hagi a fost inclus de şase ori în prestigioasa listă a Balonului de Aur şi, printre altele, a mai jucat la Brescia, Barcelona şi Galatasaray”, scrie bolognatoday.it.

Apoi, italienii amintesc şi de Alibec, jucător anunţat de Gigi Becali titular în disputa cu Bologna.

“În final, o curiozitate de nișă pentru adevărații cunoscători: printre jucătorii disponibili ai lui Charalambous se numără și un fost jucător al lui Bologna. Cine? Simplu: Denis Alibec, un atacant central român care a venit la o vârstă foarte fragedă la Bologna în sezonul 2013-2014, dar a reușit doar trei apariții în total în Serie A și Coppa Italia”, au scris italienii.

Denis Alibec pleacă în iarnă de la FCSB? Gigi Becali a anunţat că Alibec va juca în meciul cu Bologna din Europa League. FCSB – Bologna se dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Meciul poate să fie unul decisiv pentru viitorul lui la FCSB.