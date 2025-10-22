"Suferă, dar nu se dezintegrează". Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit "Chivuismul" - Antena Sport

A șaptea victorie la rând a lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, obținută cu 4-0 în fața lui Royale Union Saint-Gilloise, a fost analizată în detaliu de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. Celebrul cotitdian din “cizmă” a vorbit despre jocul prestat de “nerazzurri” în fața belgienilor și modul în care italienii au reușit să câștige în ciuda presiunii puse în prima parte a jocului de adversari.

Inter a ajuns la 3 victorii consecutive din trei posibile în Champions League, iar succesul din Anderlecht a făcut cel mai cunoscut ziar de sport din Italia să ofere o definițe a ceea ce ei numesc “Chivuism”. Ziarul roz a observat capacitatea antrenorului român de a se adapta în momente în care echipa sa suferă.

Cristi Chivu i-a convins pe ziariștii de la Gazzetta dello Sport

Jurnaliștii au mai remarcat modul în care Inter a gestionat meciul în favoarea sa și a făcut abstracție de numeroasele schimbări de lot efecutate de antrenor în primul 11:

“Chivu obține a șaptea victorie consecutivă și o pune pe Napoli, care a fost demolată în Eindhoven, în gardă. Chivu are mereu cheia: înainte de uraganul albastru-negru, au fost furtunile belgienilor. Chivu a avertizat în ajunul meciului despre asta, iar spusele lui au fost o copie fidelă a ceea ce am văzut în prima repriză.

Inter, chiar și atunci când antrenorul lor face șase schimbări față de ultimul meci, chiar și atunci când adversarii încep la viteză maximă și apar din toate părțile, suferă, dar nu se dezintegrează, manevrând mingea mai mult decât de obicei în loc să caute imediat profunzime, dar găsind o modalitate de a duce seara în favoarea lor, bifând o altă căsuță a «Chivuismului»: înțelegerea momentului și știința de a schimba din mers în funcție de situație“, a scris gazzetta.it.