Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Suferă, dar nu se dezintegrează". Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit "Chivuismul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | “Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul”

“Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul”

Andrei Nicolae Publicat: 22 octombrie 2025, 9:46

Comentarii
Suferă, dar nu se dezintegrează. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit Chivuismul

Cristi Chivu, pe banca lui Inter în Champions League / Profimedia

A șaptea victorie la rând a lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, obținută cu 4-0 în fața lui Royale Union Saint-Gilloise, a fost analizată în detaliu de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. Celebrul cotitdian din “cizmă” a vorbit despre jocul prestat de “nerazzurri” în fața belgienilor și modul în care italienii au reușit să câștige în ciuda presiunii puse în prima parte a jocului de adversari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter a ajuns la 3 victorii consecutive din trei posibile în Champions League, iar succesul din Anderlecht a făcut cel mai cunoscut ziar de sport din Italia să ofere o definițe a ceea ce ei numesc “Chivuism”. Ziarul roz a observat capacitatea antrenorului român de a se adapta în momente în care echipa sa suferă.

Cristi Chivu i-a convins pe ziariștii de la Gazzetta dello Sport

Jurnaliștii au mai remarcat modul în care Inter a gestionat meciul în favoarea sa și a făcut abstracție de numeroasele schimbări de lot efecutate de antrenor în primul 11:

Chivu obține a șaptea victorie consecutivă și o pune pe Napoli, care a fost demolată în Eindhoven, în gardă. Chivu are mereu cheia: înainte de uraganul albastru-negru, au fost furtunile belgienilor. Chivu a avertizat în ajunul meciului despre asta, iar spusele lui au fost o copie fidelă a ceea ce am văzut în prima repriză.

Inter, chiar și atunci când antrenorul lor face șase schimbări față de ultimul meci, chiar și atunci când adversarii încep la viteză maximă și apar din toate părțile, suferă, dar nu se dezintegrează, manevrând mingea mai mult decât de obicei în loc să caute imediat profunzime, dar găsind o modalitate de a duce seara în favoarea lor, bifând o altă căsuță a «Chivuismului»: înțelegerea momentului și știința de a schimba din mers în funcție de situație“, a scris gazzetta.it.

Reclamă
Reclamă

Prestația lui Chivu a fost analizată și de cei de la tuttomercatoweb.com, care i-au acordat nota 7,5 în urma victoriei cu 4-0:

Cristian Chivu 7.5. Interul său s-a chinuit, iar startul a părut ca preludiul unei înfrângeri care ar fi putut topit ambițiile echipei. Dar, cumva, nerazzurrii au avut puterea să îndure și ca o echipă grozavă au învins cu 4-0. Chiar și cei care aveau dubii despre el, încep acum să le piardă“.

Pentru Chivu și elevii săi urmează derby-ul cu Napoli din campionat, trupa de lângă Vezuviu venind după eșecul drastic contra PSV-ului, scor 2-6.

Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialiştiImagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Observator
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu 40.000 de euro pe lună!”. Câți spectatori vor fi joi pe „Oblemenco”
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu 40.000 de euro pe lună!”. Câți spectatori vor fi joi pe „Oblemenco”
10:35
VideoCele 43 de puncte ale lui Luka Doncic n-au fost de ajuns. Los Angeles Lakers, eșec cu Golden State Warriors
10:30
Antrenorul lui PSV, cucerit de Dennis Man! “Trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului”
10:22
Italienii, remember emoţionant despre Gică Hagi înainte de FCSB-Bologna: “Maradona din Carpaţi”. Ce scriu şi de Alibec
10:18
Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE
9:55
La Liga a cedat presiunii imense. Villarreal – Barcelona nu se va mai juca la Miami
9:50
“Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 4 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii 5 Cine pune sechestru pe stadionul Rapidului. Lovitură pentru Dan Şucu! 6 De la FCSB şi Sassulo, transfer în Liga 3 din România: “Bine ai venit!”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!