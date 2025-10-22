Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man, "complice" la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE

Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE

Andrei Nicolae Publicat: 22 octombrie 2025, 10:18

Comentarii
Dennis Man, complice la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE

Dennis Man, după un gol marcat în tricoul lui PSV în Champions League / Profimedia

Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, cel secund fiind o adevărată “torpilă”, românul a devenit un “complice” la o pagină de istorie pe care trupa lui Peter Bosz a scris-o în Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Man a marcat primul său gol în UEFA Champions League în minutul 54, atunci când a urmărit perfect balonul şi a marcat din centrarea lui Mauro Junior, ducând scorul la 3-1. În minutul 80, internaţionalul român şi-a trecut în cont “dubla”, după ce l-a învins pe Milinkovic-Savic pentru a doua oară, cu un şut din afara careului.

PSV a scris istorie în UCL cu Dennis Man în teren

Potrivit statisticii oferite de Opta Johan, “setul” olandezilor din meciul cu Napoli a făcut-o pe PSV să devină prima formație din Eredivisie care să marcheze cel puțin șase goluri într-un singur meci din UEFA Champions League de când competiția și-a schimbat formatul în 1992. De altfel, o singură dată s-a mai întâmplat asta inclusiv în Cupa Campionilor Europeni, atunci când Ajax o învingea în 1979 pe Omonia Nicosia cu 10-0.

Prestația lui Man, care a fost remarcată inclusiv de FRF, nu doar de UEFA, a setat un record usturător și pentru Napoli. Seara de marți a fost prima în care formația de lângă Vezuviu a încasat șase goluri în cupele europene. Ultima oară în care Napoli a pierdut “la set” a fost în 1997, atunci când Sampdoria o învingea cu 6-3 în Serie A.

Reclamă
Reclamă

Pentru Dennis Man și colegii săi de la PSV urmează un adevărat derby, contra celor de la Feyenoord. Napoli are și ea meci greu în fața vicecampioanei Italiei, Interul lui Cristi Chivu.

Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2

Cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide.

Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialiştiImagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Reclamă

Apoi am jucat din ce în ce mai bine. E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul.

Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a spus internaționalul român.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Observator
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
9:55
La Liga a cedat presiunii imense. Villarreal – Barcelona nu se va mai juca la Miami
9:50
“Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico
9:46
“Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul”
9:11
Oklahoma City Thunder, victorie la debutul în noul sezon din NBA
9:04
Anunţul făcut de Cristi Chivu după a şaptea victorie consecutivă la Inter. Cum a cucerit vestiarul de pe Meazza
8:38
Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! 4 PSV – Napoli 6-2, Leverkusen – PSG 2-7 și Union SG – Inter 0-4. Spectacol total în Champions League. Rezultatele serii 5 Cine pune sechestru pe stadionul Rapidului. Lovitură pentru Dan Şucu! 6 De la FCSB şi Sassulo, transfer în Liga 3 din România: “Bine ai venit!”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!