Dennis Man, "complice" la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE - Antena Sport

Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, cel secund fiind o adevărată “torpilă”, românul a devenit un “complice” la o pagină de istorie pe care trupa lui Peter Bosz a scris-o în Liga Campionilor.

Man a marcat primul său gol în UEFA Champions League în minutul 54, atunci când a urmărit perfect balonul şi a marcat din centrarea lui Mauro Junior, ducând scorul la 3-1. În minutul 80, internaţionalul român şi-a trecut în cont “dubla”, după ce l-a învins pe Milinkovic-Savic pentru a doua oară, cu un şut din afara careului.

PSV a scris istorie în UCL cu Dennis Man în teren

Potrivit statisticii oferite de Opta Johan, “setul” olandezilor din meciul cu Napoli a făcut-o pe PSV să devină prima formație din Eredivisie care să marcheze cel puțin șase goluri într-un singur meci din UEFA Champions League de când competiția și-a schimbat formatul în 1992. De altfel, o singură dată s-a mai întâmplat asta inclusiv în Cupa Campionilor Europeni, atunci când Ajax o învingea în 1979 pe Omonia Nicosia cu 10-0.

6 – @PSV are the first Dutch side to score 6+ goals in a single UEFA Champions League/European Cup game since Ajax in October 1979 (10-0 v Omonia Nicosia). Playground. pic.twitter.com/VX6pt4GMPQ

— OptaJohan (@OptaJohan) October 21, 2025

Prestația lui Man, care a fost remarcată inclusiv de FRF, nu doar de UEFA, a setat un record usturător și pentru Napoli. Seara de marți a fost prima în care formația de lângă Vezuviu a încasat șase goluri în cupele europene. Ultima oară în care Napoli a pierdut “la set” a fost în 1997, atunci când Sampdoria o învingea cu 6-3 în Serie A.