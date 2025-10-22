Dennis Man, "complice" la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE - Antena Sport

Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, cel secund fiind o adevărată “torpilă”, românul a devenit un “complice” la o pagină de istorie pe care trupa lui Peter Bosz a scris-o în Liga Campionilor.
Man a marcat primul său gol în UEFA Champions League în minutul 54, atunci când a urmărit perfect balonul şi a marcat din centrarea lui Mauro Junior, ducând scorul la 3-1. În minutul 80, internaţionalul român şi-a trecut în cont “dubla”, după ce l-a învins pe Milinkovic-Savic pentru a doua oară, cu un şut din afara careului.
PSV a scris istorie în UCL cu Dennis Man în teren
Potrivit statisticii oferite de Opta Johan, “setul” olandezilor din meciul cu Napoli a făcut-o pe PSV să devină prima formație din Eredivisie care să marcheze cel puțin șase goluri într-un singur meci din UEFA Champions League de când competiția și-a schimbat formatul în 1992. De altfel, o singură dată s-a mai întâmplat asta inclusiv în Cupa Campionilor Europeni, atunci când Ajax o învingea în 1979 pe Omonia Nicosia cu 10-0.
6 – @PSV are the first Dutch side to score 6+ goals in a single UEFA Champions League/European Cup game since Ajax in October 1979 (10-0 v Omonia Nicosia). Playground. pic.twitter.com/VX6pt4GMPQ
— OptaJohan (@OptaJohan) October 21, 2025
Prestația lui Man, care a fost remarcată inclusiv de FRF, nu doar de UEFA, a setat un record usturător și pentru Napoli. Seara de marți a fost prima în care formația de lângă Vezuviu a încasat șase goluri în cupele europene. Ultima oară în care Napoli a pierdut “la set” a fost în 1997, atunci când Sampdoria o învingea cu 6-3 în Serie A.
6 – #Napoli have conceded six goals for the first time in European competition; overall, they suffered at least six goals in a single match for the first time since December 21st, 1997 (3-6 against Sampdoria in Serie A). Rumor.#PSVNapoli #UCL pic.twitter.com/wHSjZx8uwe
— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2025
Pentru Dennis Man și colegii săi de la PSV urmează un adevărat derby, contra celor de la Feyenoord. Napoli are și ea meci greu în fața vicecampioanei Italiei, Interul lui Cristi Chivu.
Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2
”Cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide.
Apoi am jucat din ce în ce mai bine. E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul.
Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a spus internaționalul român.
