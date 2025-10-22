Mircea Lucescu, mesaj pentru Cristi Chivu: "Am mare încredere în el! Bravo lui" - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, mesaj pentru Cristi Chivu: “Am mare încredere în el! Bravo lui”

Radu Constantin Publicat: 22 octombrie 2025, 10:55

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Cristi Chivu a reuşit a șaptea victorie la rând pe banca lui Inter, obținută cu 4-0 în fața lui Royale Union Saint-Gilloise,în Liga Campionilor. Românul este acum omul momentului în Italia, iar seria de rezultate pozitive îi aduce şi aprecierea selecţionerului României, Mircea Lucescu.

“Mă bucur foarte mult pentru el, face o treabă excelentă acolo. Reușește să țină jucătorii în priză, chiar în condițiile în care joacă din 3 în 3 zile. Face o treabă foarte bună, să știți. La fiecare dintre meciuri a făcut schimbări importante și a ținut toți jucătorii în priză. Bravo lui, face o treabă bună acolo!

La cum au început sezonul cei de la Inter au șanse (n.r. să ajungă din nou în finala Champions League). Sunt însă o mulțime de echipe bune, ați văzut ce rezultate sunt. E important că are un ritm al rezultatelor excelente, iar toată echipa este motivată. Vine meciul cu Napoli și înseamnă foarte mult.

Două echipe de Champions League, cu un nivel ridicat. Am mare încredere în Chivu, a început foarte bine totul. Are rezultate și reușește să nu fie discutat, criticat. Rezultatele sunt cele care contează enorm de mult”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

Cristi Chivu i-a convins şi pe ziariștii de la Gazzetta dello Sport

Jurnaliștii italieni, de la Gazzetta dello Sport, au remarcat modul în care Inter a gestionat meciul în favoarea sa și a făcut abstracție de numeroasele schimbări de lot efecutate de antrenor în primul 11:

Chivu obține a șaptea victorie consecutivă și o pune pe Napoli, care a fost demolată în Eindhoven, în gardă. Chivu are mereu cheia: înainte de uraganul albastru-negru, au fost furtunile belgienilor. Chivu a avertizat în ajunul meciului despre asta, iar spusele lui au fost o copie fidelă a ceea ce am văzut în prima repriză.

Inter, chiar și atunci când antrenorul lor face șase schimbări față de ultimul meci, chiar și atunci când adversarii încep la viteză maximă și apar din toate părțile, suferă, dar nu se dezintegrează, manevrând mingea mai mult decât de obicei în loc să caute imediat profunzime, dar găsind o modalitate de a duce seara în favoarea lor, bifând o altă căsuță a «Chivuismului»: înțelegerea momentului și știința de a schimba din mers în funcție de situație“, a scris gazzetta.it.

 

Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialiştiImagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
