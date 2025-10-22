Cristi Chivu a surprins pe toată lumea și a lămurit situația: "Nu mi-a venit alt cuvânt, sunt român" - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit o declarație care i-a surprins pe jurnaliștii italieni când a vorbit la flash-interviul organizat după Royale Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4. Antrenorul român a spus că “echipa avea nevoie să fie înțeleasă, liniștită, dar și scuturată”, ultimul termen folosit inducând în eroare presa.

Chivu a mers ulterior la conferința de presă, unde un alt jurnalist i-a cerut lămuriri cu privire la ce și-a dorit să spună mai devreme. Amuzat, prima reacție a tehnicianului de pe Meazza a fost să își explice declarația prin faptul că este român, după care a oferit detalii.

Cristi Chivu, moment savuros la conferința de presă

Antrenorul “nerazzurrilor” le-a explicat jurnaliștilor cum i-a abordat pe elevii săi și cum intenționează să lucreze alături de vestiarul pe care îl are, astfel încât să obțină cele mai bune rezultate posibile:

“Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român (n.r. – râde). Echipa asta avea nevoie să fie înțeleasă și apărată, nu putem uita parcursul de anul trecut. Nu putem uita că până în aprilie a fost o echipă stratosferică, judecată doar pentru că nu a atins anumite obiective.

Aveau nevoie doar să fie înțeleși și apărați, antrenați și, uneori, trebuie să fii și dur, să le spui lucrurile în față. Trebuie să accepți adevărul, să lași în urmă anumite dezamăgiri și să mergi mai departe cu convingere, dorință și pasiune. Nu am făcut mare lucru: am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări.